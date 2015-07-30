Alman KMW ve Fransız Nexter şirketleri birleşti

Almanya merkezli Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ile Fransız şirketi Nexter birleşti.

İki şirketin çatısını oluşturacak holdingin kuruluş sözleşmesi dün Paris'te, Savunma

Bakanlığında imzalandı. Yönetim kurulu başkanlığını Alman ve Fransız işletmecilerin

paylaşacakları holdingin merkezi Hollanda'da bulunacak. Birleşme bu yılın sonunda

yürürlüğe girecek. Holdingin adına henüz karar verilmedi.

Hisselerinin tamamı Fransız devletine ait olan Nexter'de yaklaşık 2 bin 800 kişi

çalışıyor. Özel Alman şirketi KMW ise 9 farklı ülkede 3 bin 200 civarında kişi

istihdam ediyor. KMW Leopard, Nexter ise rakip Leclerc tanklarını üretiyor.

Uluslararası rekabette elleri güçlenecek

Birleşme, 6 binden fazla kişinin çalıştığı, yıllık satış hasılatı 2 milyar euroyu bulan bir

holding ortaya çıkardı. Alman-Fransız ortaklığı, başta ABD'li General Dynamics ve

İngiliz BAE Systems olmak üzere artan uluslararası rekabette ellerini güçlendirmesini

umuyor.

KMW'nin müşterileri arasında 30'dan fazla ülkenin silahlı kuvvetleri bulunuyor. KMW

2013'te 80, Nexter ise 74 milyon euro kâr etmişti.

Fransız tarafı açısından KMW'nin pazarlama ağı önem taşıyor. Alman yetkililer

ise

yeni ürün geliştirmek için Nexter'in Ar-Ge birimlerinden yararlanmayı planlıyor.

Birleşmeye tepkiler

KMW-Nexter ortaklığı Almanya ve Fransa'da eleştilerle de karşılaştı. Alman muhalefet

temsilcileri, savunma ürünleri ihracatında geçerli kontrol düzenlemelerinin baypas

edileceği kaygısını dile getirdi. Federal Ekonomi Bakanlığı iddiaları yalanladı.

İktidardaki Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin uzmanları ise savunma

endüstrisinin kilit teknolojilerinin Almanya'nın kontrolünde kalması gerektiği görüşünü

dile getirdi.

Fransa'da ise birleşmeyle birlikte "Fransa'nın bağımsızlığının bir parçasından

vazgeçtiği" görüşü dile getirildi. Fransız sendikalar da birleşmenin işçi çıkarmalara

neden olacağı görüşünü gündeme taşıdı.

