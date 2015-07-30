Alman KMW ve Fransız Nexter şirketleri birleşti

Almanya merkezli Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ile Fransız şirketi Nexter birleşti.
İki şirketin çatısını oluşturacak holdingin kuruluş sözleşmesi dün Paris'te, Savunma
Bakanlığında imzalandı. Yönetim kurulu başkanlığını Alman ve Fransız işletmecilerin
paylaşacakları holdingin merkezi Hollanda'da bulunacak. Birleşme bu yılın sonunda
yürürlüğe girecek. Holdingin adına henüz karar verilmedi.
Hisselerinin tamamı Fransız devletine ait olan Nexter'de yaklaşık 2 bin 800 kişi
çalışıyor. Özel Alman şirketi KMW ise 9 farklı ülkede 3 bin 200 civarında kişi
istihdam ediyor. KMW Leopard, Nexter ise rakip Leclerc tanklarını üretiyor.
Uluslararası rekabette elleri güçlenecek
Birleşme, 6 binden fazla kişinin çalıştığı, yıllık satış hasılatı 2 milyar euroyu bulan bir
holding ortaya çıkardı. Alman-Fransız ortaklığı, başta ABD'li General Dynamics ve
İngiliz BAE Systems olmak üzere artan uluslararası rekabette ellerini güçlendirmesini
umuyor.
KMW'nin müşterileri arasında 30'dan fazla ülkenin silahlı kuvvetleri bulunuyor. KMW
2013'te 80, Nexter ise 74 milyon euro kâr etmişti.
Fransız tarafı açısından KMW'nin pazarlama ağı önem taşıyor. Alman yetkililer
ise
yeni ürün geliştirmek için Nexter'in Ar-Ge birimlerinden yararlanmayı planlıyor.
Birleşmeye tepkiler
KMW-Nexter ortaklığı Almanya ve Fransa'da eleştilerle de karşılaştı. Alman muhalefet
temsilcileri, savunma ürünleri ihracatında geçerli kontrol düzenlemelerinin baypas
edileceği kaygısını dile getirdi. Federal Ekonomi Bakanlığı iddiaları yalanladı.
İktidardaki Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin uzmanları ise savunma
endüstrisinin kilit teknolojilerinin Almanya'nın kontrolünde kalması gerektiği görüşünü
dile getirdi.
Fransa'da ise birleşmeyle birlikte "Fransa'nın bağımsızlığının bir parçasından
vazgeçtiği" görüşü dile getirildi. Fransız sendikalar da birleşmenin işçi çıkarmalara
neden olacağı görüşünü gündeme taşıdı.