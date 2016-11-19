Alman Kızılhaçı: Halep’in altyapısı çökmek üzere

Suriye rejimine bağlı birlikler Halep'in isyancıların elinde bulunan doğu kesimini geri almak için dün yeni bir askeri harekat başlattı. Fransız haber ajansı AFP muhabiri topçu atışının iki yıldır kaydedilen en yoğun şiddete sahip olduğunu belirtti. Harekata destek amacıyla havadan düzenlenen bombardımanda Ömer Bin Abdülaziz Hastanesi, El Hekim Çocuk Hastanesi ve en az bir hastanenin daha isabet aldığı ve zarar gördüğü belirtiliyor. Suriyeli Tıp Kuruluşları Birliği'nin (UOSSM) açıklamasına göre Halep'in asilerin elindeki kesiminde büyük kliniklerin hepsi kapandı. Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bir hastanenin bombalandığını doğrularken, cuma günü düzenlenen saldırılarda en az 9 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kentin altyapısının tamamıyla çökmesinden endişe ediliyor. Alman Kızılhaçı'ndan Christof Johnen Der Tagesspiegel'e yaptığı açıklamada elektrik şebekesinin çökmesiyle birlikte su şebekesinin de işlemez hale geleceğini söyledi. Bu durumda da kanalizasyon sisteminin devre dışı kalacağını ifade eden Johnen "Bu Halep gibi bir büyükşehirde altyapıyı tehdit eden ölümcül bir kısır döngünün başlangıcı olabilir” diye konuştu.

Güvenlik garantisi verilemediği için Suriye'de insani yardımın pratikte mümkün olmadığını belirten Christof Johnen yıl ortasına kadar Halep'in doğusuna yardım ulaştırılabildiğini söyledi. Kamyonlar yerine el arabalarıyla yardımın götürülebildiğini ifade eden Johnen "Zahmetli olsa da işliyordu” diye konuştu. Christof Johnen birlikte çalıştıkları Suriye Kızılayı'nın kente giriş yapamadığını kaydederken, kentte bulunanların içme suyu, gıda ve ilaca ihtiyaç duyduğunu belirtti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, Reuters, DPA / EC, MK