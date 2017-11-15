Alman kentlerine Ermeniler için anıt talebi

Almanya merkezli insan hakları örgütü olan Tehdit Altındaki Halklar Toplumu (GfbV), dönemin Osmanlı İmparatoluğu'nda I. Dünya Savaşı sırasında öldürülen Ermeniler ve diğer Hristiyan azınlıkları anmak için Alman kentlerinde anıt levhalar dikilmesi amacıyla Alman Kentler Kurultayı’na (Deutschen Städtetag) başvurdu.

Talebin, Alman Kentler Kurultayı’nın Başkanı Eva Lohse'ye bir mektup ile iletildiği bildirildi. Kurultay, yerel yönetimlerin taleplerini federal hükümet, Federal Meclis ve AB kurumları önünde temsil ediyor.

Tehdit Altındaki Halklar Toplumu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ermeni Soykırımı’nın hafızalarda canlı turulmasının Almanya’da yaşayan acı dolu birçok Ermeni gibi Keldani, Süryani ve Asuri Hristiyanını bilgilendirmek açısından önemli olduğu" vurgulandı.

Tehdit Altındaki Halklar Toplumu’nun Ortadoğu uzmanı Kamal Sido, Alman İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı'nda müttefiki olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı "tehcir, ölüm yürüyüşleri ve katliamlar" hakkında bilgisi olduğu kaydetti. Sido, "O nedenle aramızda yaşayan Ermeniler ve diğer mağdurlara yas tutacakları bir yer sunmak ve yaşananları unutturmamak için çaba göstermek büyük önem taşıyor" dedi.

Dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nda 1915 ile 1918 yılları arasında Ermenilerin yanı sıra başka Hristiyan azınlıklara mensup 1 milyon 500 bine yakın kişinin öldürüldüğü belirtiliyor. Türkiye ise yaşananları zorunlu tehcir olarak nitelendiriyor ve ölü sayısının yüz binlerle sınırlı olduğunu savunuyor.

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda‘nın da bulunduğu yaklaşık 20 ülke yaşananları soykırım olarak tanıyor.

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DW/KNA/BD/HS