Alman Kaufhof Kanadalı Hudson's Bay'a satıldı



Metro Grubu'ndan yapılan açıklamada, Kaufhof mağazalarının 2 milyar 825 milyon euro karşılığında Hudson's Bay'a devredildiği bildirildi. Anlaşma, Belçika'daki Galeria Inno mağazalar zincirini de kapsıyor.

Metro, eylül ayı sonunda tamamlanması öngörülen satış işlemiyle bilanço açığını kapatmayı hedefliyor.

Metro Grubu ile Kaufhof için Hudson's Bay'in yanı sıra Signa Holding de pazarlık yapıyordu. Avusturya merkezli Signa Holding daha önce alışveriş mağazalar zinciri Karstadt'ı devralmıştı.

Metro Başkanı Koch'un açıklaması

Metro Yönetim Kurulu Başkanı Olaf Koch, "Hudson's Bay uluslararası piyalarda büyüme hedefliyor. Galeria Kaufhof büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturacak. Şube kapatılmayacak, Kaufhof'un 21 bin 500 çalışanından işini kaybeden olmayacak" dedi.

Merkezi Köln'de bulunan Kaufhof, Belçika ve Almanya'da toplam 140 alışveriş mağazası işletiyor. Kaufhof'un rakibi olarak kabul edilen Karstadt'ın mağaza sayısı ise 80 dolayında. Kaufhof'un 2013/14 dönemindeki cirosu yaklaşık 3,1 milyar euroyu buldu.