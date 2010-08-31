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Kültür-Sanat

Alman kanalında Dink belgeseli

Daha önce de sözde Ermeni soykırımına ilişkin belgesel yayınlayan Alman 1'inci Devlet Kanalı ARD'ye bağlı EinsExtra kanalı yeni bir belgesel yayınladı.

31 Ağustos 2010 03:00

T24- Daha önce de sözde Ermeni soykırımına ilişkin belgesel yayınlayan Alman 1'inci Devlet Kanalı ARD'ye bağlı EinsExtra kanalı yeni bir belgesel yayınladı.


EinsExtra kanalı, Ermeniler’in kökleri antik dünyaya uzanan dünyanın en eski uygarlıklarından biri olduğu belirtildi. Alman kanalı Ermeniler’in Türkiye’de 20’nci Yüzyıl’ın başlarında soykırıma uğradığını öne sürerken 19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırıda ölen Hrant Dink cinayetine geniş yer verdi. 53 dakikalık programda "Agos" gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink, Türkler ve Ermeniler arasında uzlaşmanın yılmaz savunucusu olarak nitelendirildi. Türkiye’de çeşitli gazeteci, yazar ve politikacı ile röportajların yapıldığı, Hrant Dink’in yaşamındaki bazı fotoğrafların da ekrana getirildiği belgeselde, Dink cinayeti ile ilgili birçok sorunun henüz yanıt bulamadığı, cinayetin "Ergenekon" ile bağlantısının tartışıldığı aktarıldı.

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