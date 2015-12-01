Alman kamuoyundan Suriye misyonuna destek



Alman Basın Ajansı'nın (dpa) araştırma şirketi YouGov'a yaptırdığı ankete katılanların yüzde 45'i Suriye misyonuna destek verdi. Yüzde 39'u karşı çıktı. Anket, Alman halkının terör endişesinin de arttığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 71'i terör eylemi tehdidinin arttığını belirtirken, yüzde 18'i tehdidin artmadığını dile getirdi.

Steinmeier: Uzun soluklu bir misyon

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Suriye misyonunu savundu. Krizin çözümü için "uzun soluklu" olunması gerektiğine dikkat çeken Steinmeier, "Askeri açıdan ihtiyaç duyulanı ve yapabileceğimizin en iyisini, siyasi bakımdan sorumluluğunu üstlenebileceğimizi sağlıyoruz" dedi.

Terörü yenebilmek için bomba ve roketlerin yetmediğini belirten Steinmeier, nihai zaferin siyasi yollardan elde edilebileceğini kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanı, belirleyici tüm uluslararası siyasi aktörlerin müzakere masasında yerini alması gerektiğini vurguladı.

"IŞİD değerler sistemini hedef alıyor"

Almanya İçişleri Bakanlığı Konferansı Başkanı Roger Lewentz, Alman Ordusu'nun Suriye'deki misyonunun ülkedeki terör riskine bir etkisi olmayacağını söyledi. Paris saldırılarının ardından terör tehdidinin Almanya için de geçerli hale geldiğine dikkat çeken Lewentz, "IŞİD ülkeleri değil, değerler sistemini hedef alıyor. Biz de buna dahiliz" dedi.

Bakanlar Kurulu bugün görüşüyor

Almanya, Suriye'ye IŞİD'le mücadele amacıyla 4 ila 6 Tornado keşif uçağı, bir fırkateyn, bir yakıt ikmal uçağı ve bin 200 asker göndermeyi planlıyor. Alman askerleri, Irak ve Suriye'de IŞİD güçlerine karşı savaşan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ve Fransa'ya destek verecek.

Alman askerlerinin Suriye'deki askeri operasyona katılmasını öngören tezkere bugün Bakanlar Kurulu'nda görüşüldükten sonra Federal Meclis'e sevk edilecek.