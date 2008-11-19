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Yaşam

Alman kadınların tercihi Türk erkekleri

Yabancılarla evlenen Alman kadınların en çok hangi milliyetten olan erkekleri tercih ettiği belirlendi.

19 Kasım 2008 02:00

Almanya'da, yabancılarla evlenen kadınların çoğu Türk erkeklerini tercih ediyor.

Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 2007 yılında, bir önceki yıl olduğu gibi, çoğu Alman kadınının tercihinin Türk erkeklerinden yana olduğu ve 3 bin 800 Alman kadınının Türklerle evlendiği belirtildi.

Ülkede geçen yıl 1700 Alman kadınının İtalyanlarla ve 1200 kadının Amerikalılarla evlendiği ifade edildi.

Alman erkeklerinin ilk tercihinin ise Polonyalı kadınlar olduğu, 4 bin 200 Alman erkeğinin Polonyalı kadınlarla evlendiği bildirildi. Alman erkeklerinin ikinci tercihinin Türk kadınlarından yana olduğu, 1900 Alman erkeğinin Türk kadınlarıyla, 1700 Alman erkeğinin de Rus kadınlarıyla evlendiği kaydedildi.

Ülkede 2007 yılında 24 bin 900 Alman erkeğinin yabancı kadınlarla ve 18 bin 600 Alman kadınının yabancı erkeklerle evlendikleri belirlendi.


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