Alman kadının cinayet sanıklarının yargılanmasına başlandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çınarcık İlçesi’nde 2016 yılının Mart ayında, öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılarak Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde bir evin bodrum katına gömülen ve üzerine beton atılan 39 yaşındaki Alman Rita Darı Winkler\'in cinayet sanıkları 48 yaşındaki Ali Kemal Seyhan ve kardeşi 46 yaşındaki Hüseyin Muharrem Seyhan’ın yargılanmasına başlandı.

Antalya\'da kuaförlük yapan Alman vatandaşı Rita Darı Winkler, 2016 yılında İstanbul\'da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İstanbul Emniyeti\'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rita Darı Winkler\'in arkadaşı Ali Kemal Seyhan\'nın ifadesi alındı. Seyhan, ilişkisinin olduğu Rita Darı Winkler ile birlikte Yalova\'nın Çınarcık İlçesi\'ne gidip geldiklerini söylemiş ve serbest bırakılmıştı. Ardından vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlenen Rita Darı Winkler\'in cesedi, Kocaeli\'nin Gölcük İlçesi\'nde bir evin bodrumunda parçalara ayrıldıktan sonra gömülmüş ve üzerine beton atılmış olarak bulundu. Bunun üzerine cesedin gömülmesinde yardımcı olduğu öne sürülen Hüseyin Muharrem Seyhan tutuklanıp Silivri Cezaevi\'ne konulmuş, katil zanlısı Ali Kemal Seyhan ise geçen yıl Eylül ayında Almanya\'da yakalanıp Türkiye\'ye iade edilmişti. Seyhan çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp kardeşi ile aynı cezaevine konulmuştu.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Haklarında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'kasten adam öldürmek\' suçundan haklarında ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Kemal Seyhan ve kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan\'ın yargılanmasına başlandı. Yapılan ilk duruşmaya katılmayan Seyhan kardeşlerin ifadeleri, Silivri Cezaevi\'nden Ses ve Görüntülü Bileşim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile alındı. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Ali Kemal Seyhan, Almanya\'dan yeni geldiği için savunma yapamayacağını söyledi.

Ali Kemal Seyhan\'ın kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan ise suçsuz olduğunu söyleyerek 17 ay cezaevinde boş yere yattığını belirtti. Hüseyin Muharrem Seyhan, \"Ben suçsuz yere 17 aydır Silivri Cezaevi\'nde tutukluyum. Eşim, çocuklarım ve ben mağdur durumdayız. Herhangi bir suçum yok. Tahliyemi istiyorum\" diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme başkanı sanıkların henüz savunmalarını verememeleri nedeniyle ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.



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