T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Alman James Bond'a tecilli hapis cezası

14 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu

05 Ekim 2017 19:43

Alman istihbarat servisleri hesabına da ajanlık yapan eski özel dedektif Werner Mauss tecilli iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Elektrik süpürgesi satıcılığından milyonerliğe uzanan hayatıyla dikkat çeken ve yıllarca Alman devleti tarafından en zorlu vazifeler için görevlendirilen 77 yaşındaki Mauss, haksız kazandığı serveti yurt dışına çıkarmak ve 14 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

Savcılık, "Alman James Bond" lakaplı Mauss hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası talep etmişti. Mauss'un yargılanmasına 29 Ekim 2016 tarihinde Bochum eyalet mahkemesinde başlanmıştı. Sanık avukatı isnat edilen suçları reddederek müvekkilinin beraatini talep etmişti.

On yıllar boyunca Almanya hükümeti ve emniyet kuruluşları hesabına ajanlık yapan Mauss, Köln katedralinden çalınan definenin 1976 yılında Belgrad'da bulunulmasında ve aynı yıl Kızıl Ordu Fraksiyonu adlı terör örgütünün mensuplarından Ralf Pohle'nin Atina'da yakalanmasında da rol oynamıştı.

ETİKETLER

Alman James BondWerner Maussvergikaçırmakhapis cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24