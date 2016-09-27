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Dünya
BBC Türkçe

'Alman James Bond' vergi kaçırmaktan mahkemede

Mauss'a 15 milyon Euro'dan fazla parayı off shore hesaplarda saklama suçlaması yöneltildiği belirtildi.

27 Eylül 2016 06:49

Alman James Bond'u diye anılan eski Alman Casus Werner Mauss, vergi kaçakçılığı suçlamasından yargılanmaya başlandı.

Mauss'a 15 milyon Euro'dan fazla parayı off shore hesaplarda saklama suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Mauss suçlamaları reddediyor ve hesapların, istihbarat örgütleri tarafından gizli operasyonların maliyetlerini karşılamak için açıldığını savunuyor.

76 yaşındaki Mauss, internet sitesinde mafyanın Papa Benediktus'u zehirleme girişimini durdurduğunu ve Kolombiyalı isyancılar tarafından tutulan rehineleri kurtardığını söylüyor.

Mauss ayrıca 100'den fazla suç örgütünü çökerttiğini belirtiyor.

Savcılar Mauss'u bildirilmeyen paraları, off shore hesaplarına aktarmakla suçluyor.

Emekli ajan, mahkemede koyu lacivert bir parka giydi ve kapüşonuyla başını örttü.

Mauss ilk duruşmada açıklama ifade vermeyi reddetti.

Avukatları, Mauss'un yaptığı gizlilik anlaşmaları nedeniyle "düzgün bir savunma" hazırlayamadığını savundu.

Suddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre Mauss 30'dan fazla takma isim kullanıyordu.

Suçlu bulunması durumunda Mauss 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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