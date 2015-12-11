Alman istihbaratından terör uyarısı



Alman iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Dairesi'nin tahminlerine göre, ülkede şiddet eylemlerine hazır bin 100 radikal İslamcı bulunuyor. Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen, Alman yayın kuruluşu MDR'e yaptığı açıklamada, bu bin 100 kişiden 430'unun her an ağır bir suç işleyebilecek kadar tehlikeli görüldüğünü kaydetti.

Almanya'nın yıllardır IŞİD ve El Kaide'nin odak noktasında olduğunu belirten Maaßen, Alman ordusuna bağlı Tornado keşif uçaklarının Suriye'de göreve başlamasının ardından bunun daha da güçleneceğini söyledi.

Sığınmacılara çağrı

İç istihbarat kurumu başkanı, Almanya'ya gelen sığınmacılardan, potansiyel terör şüphelileri hakkında bilgi vermelerini de isteyerek, “Bu gammazlama değil. Ülkemizin iç güvenliği için neyin tehlikeli olabileceğini bilmeye ihtiyacımız var“ diye konuştu.

Maaßen, Mittelbayerische Zeitung'a verdiği demeçte de Almanya'daki Selefilerin sığınmacılar arasında yeni taraftarlar toplamaya çalıştığına dikkat çekerek, şimdiye kadar bu tür 150'yi aşkın vaka konusunda bilgilerinin olduğunu kaydetti. Selefilerin sayısının hızla yükselmesinden endişe duyduklarını kaydeden Maaßen, “Almanya'da şu an 8 bin 350'yi aşkın kişi Selefi olarak sınıflandırılıyor. Sayıları son aylarda büyük hızla arttı. Eylül sonunda sayıları daha 7 bin 900 idi“ diye konuştu.