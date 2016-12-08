Alman istihbaratından siber saldırı uyarısı

Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen, Berlin'de yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yıl yapılacak federal meclis seçimlerini manipüle etme çabaları olduğuna dair ipuçları artıyor. Siyasette siber casusluğun arttığını gözlemliyoruz. Siber operasyonların Alman hükümet üyelerini, federal meclis vekillerini ve demokratik partilerin üyelerini tehlikeye soktuğu görüşündeyiz" diye konuştu.

Maaßen, siber saldırılarla çalınan bilgilerin seçim kampanyasında politikacılara iftira atmak amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Anayasayı Koruma Dairesi'nin bilgilerine göre son aylarda Almanya'da siyasi partilere ve meclisteki siyasi gruplara "hedef odaklı oltalama saldırıları (Spear Phishing)" adı verilen yöntemle düzenlenen saldırılarda artış oldu.

Şüpheli APT 28

Benzer saldırılar ABD'deki başkanlık seçimi sırasında meydana gelmişti. ABD'de Demokratları hedef alan bu tür saldırıların "APT 28" adlı bir siber suç örgütü tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Saldırılar sonucu elde edilen e-postalar başkanlık seçimleri yaklaşırken ifşa edilmişti. Rus hükümetiyle bağlantısı olduğu düşünülen "APT 28" adlı örgütün dezenformasyon amacıyla yanlış haberler de yaydığı belirtiliyor.

Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Maaßen, "propaganda, yanlış bilgilendirme, siber saldırı, siber casusluk ve siber sabotajın Batı demokrasilerine yöneltilen karışık tehlikenin bir parçası olduğunu" söyledi. Maaßen ayrıca kullanıcıların bilgilerine eskisine göre farklı yollardan ulaştıklarını söyledi ve bunun yanlış bilgilendirmeye yol açtığına dikkat çekti.

Anayasayı Koruma Dairesi, Ukrayna krizinden sonra da Almanya'da Rus propaganda ve yanlış bilgilendirme kampanyaların arttığını gözlemlemişti.

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dpa/CN/HS