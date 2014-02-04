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Deutsche Welle

Alman istihbaratı: Gülen cemaatini izlemiyoruz ancak inceliyoruz

Alman istihbarat servisi medyada çıkan haberler hakkında bir açıklama yaparak Fethullah Gülen Hareketi'nin izlenmediğini ancak incelendiğini duyurdu.

04 Şubat 2014 00:27

Baden-Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı, Fethullah Gülen cemaatinin izlendiği yönünde Alman medyasında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada “Gülen Hareketi'nin teşkilat tarafından izlenen bir unsur olmadığı" ifade edildi. Bununla birlikte Baden-Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yasal çerçeve içerisinde bir izleme için yeterli dayanak noktaları olup olmadığını araştırdığı belirtildi.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, bu inceleme çerçevesinde Fethullah Gülen'in ve hareketine bağlı kurumların geçmişte yayınladıkları yazılarda kimi bölümlerin, içerik olarak özgürlükçü demokratik temel düzenle aykırılık içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Aykırılık taşıyan unsurlar arasında eşitlik ilkesi, din özgürlüğü, halkın egemenliği, kuvvetler ayrılığı ve eğitim özgürlüğü sayıldı.

İstihbarat teşkilatının açıklamasında bununla birlikte “Gülen Hareketi'nin özgürlükçü demokratik temel düzene karşı hedefli gayretler içinde olduğuna” dair şimdiye kadar yeterli dayanak noktası bulunmadığı ifade edildi. Kurumun açıklamasında, kimi kurumların Gülen'i bir fikir adamı olarak öncü kabul etmekle birlikte örgütsel olarak Gülen Hareketi'ne ait olduklarına dair kesin kanıtların eksikliğine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca Fethullah Gülen'in öğretileri içerisindeki anayasaya eleştirel pozisyonların tek tek kurum ve derneklere yansıyışı konusunda da elde yeterli kanıtlar olmadığı ifade edildi. Aynı şekilde ilgili derneklerin sunduğu hizmetlerin temel anayasal prensipleri ortadan kaldırmayı hedeflediğine dair işaretler olmadığı da kurumun açıklamasında yer aldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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