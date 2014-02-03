Alman istihbaratından Fethullah Gülen uyarısı



İddialar Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayınlanan "Report Mainz" haber programı ve "Der Spiegel" dergisi tarafından ortak yapılan bir araştırmada yer aldı. Baden-Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilâtı'nca hazırlanan bir belgede, "Gülen hareketinin düşünce yapısının birçok demokratik değere aykırı düştüğü, Gülen'in din devleti eğilimli olduğu" kaydedildi.

Gözlemciler, Gülen Hareketi'nin Türkiye'de 17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan 'Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu'nda kilit bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonu hükümetini devirme girişimi olarak yorumlamıştı. Gülen'in "Hizmet Hareketi"nin emniyet ve yargı teşkilâtında etkili olduğu biliniyor. Siyasi gözlemciler Erdoğan'ın 17 Aralık'tan bu yana Gülen'in bu alandaki etkisini kırmak amacıyla binlerce polis ve yargı mensubunun görevine son verdiğine işaret ediyor.

'Almanya'da 300 okulu var'

Fransız Haber Ajansı AFP'nin haberine göre Fethullah Gülen taraftarları 140 dolayında ülkede faaliyet gösteriyor. Gülen Hareketi'ne bağlı eğitim kuruluşlarının sayısı yalnızca Almanya'da 300'ü buluyor. Baden-Württemberg Anayasayı Koruma Teşkilâtı'nın sözkonusu belgesinde, "Gülen'in görüşlerinin kuvvetler ayrılığı prensibi, din özgürlüğü, bilim-eğitim özgürlüğü ve kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu"na işaret edildi.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) yetkilileri, Rüsselsheim'da Gülen Hareketi'ne yakın bir dernek tarafından verilen entegrasyon kursunda 3 yaşında bir çocuğun tokatlandığının, ayrıca bir çocuğun da kemerle bağlandığının tesbit edildiğini, bunun üzerine derneğin kurs verme yetkisinin iptal edildiğini bildirdi.

'Baş örtüsü takmaya zorlandı'

Ludwigsburg'daki bir özel okula ilişkin iddialar da gündeme geldi. Bir veli, kızının baş örtüsü takmaya zorlandığını ileri sürdü. Birçok görgü tanığı, Gülen Hareketi mensubu olmayan öğrencilere sistematik olarak mobbing uygulandığını belirtiyor. Sözkonusu okulların Gülen Hareketi'nin kadrolaşma ve yeni taraftar edinme faaliyetlerinde önemli bir rol oynadığı ileri sürülüyor.

Türkiye Başbakanı Erdoğan, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunacak. Gözlemciler, Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmede hükümetine ilişkin yolsuzluk iddiaları ve Suriye meselesinin öne çıkmasının beklendiğini belirtiyor.