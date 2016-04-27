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Dünya
Deutsche Welle

Alman İstihbaratı'nda görev değişikliği

Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin 4 yıldır başkanlığını yürüten Gerhard Schindler emekliye sevk edildi. Schindler'in yerine Maliye Bakanlığı bürokratı Bruno Kahl atandı.

27 Nisan 2016 16:52


Almanya Federal Haber Alma Servisi'ndeki (Bundesnachrichtendienst – BND) görev değişikliği, Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier'in yazılı açıklamasıyla duyuruldu.

'Başbakanlık istedi' iddası

BND Başkanlığı görevini selefi Ernst Uhrlau'dan 2012 yılında devralan Gerhard Schindler'in 1 Temmuz itibariyle emekliye sevk edileceği bildirildi. Schindler'in yerine Maliye Bakanlığı bürokratlarından Bruno Kahl'ın atandığı belirtildi. Görev değişikliğinin nedenleri konusunda bilgi verilmedi. Süddeutsche Zeitung gazetesinde konuya ilişkin yer alan bir haberde değişikliğin başbakanlık tarafından talep edildiği ileri sürüldü.

NSA skandalı dönüm noktası oldu

Schindler, geçtiğimiz yıl açığa çıkan dinleme skandalının ardından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. BND'nin, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) yazılımını kullanarak Avrupalı müttefiklerin iletişimini takip altına aldığının ortaya çıkması yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Yeni BND Başkanı Schäuble'ye yakın

Schindler'den görevi devralacağı belirtilen Bruno Kahl'ın Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'ye yakın bir isim olduğu belirtiliyor. 53 yaşındaki bürokrat, içişleri bakanlığı döneminde Schäuble ile birlikte çalışmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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