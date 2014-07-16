'Alman İstihbaratı teröristlere para yolladı'



Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde bugün davanın 128'inci duruşması görülüyor.

Dün tanık olarak dinlenen aşırı sağcı Tino Brandt'ın bugünkü duruşmada tanıklığına devam etmesi bekleniyor.

Tino Brandt, dünkü duruşmada Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Thüringen eyalet şubesinin NSU terör hücresine para yolladığını ileri sürdü.

İç istihbarat teşkilatına bir süre muhbir olarak çalıştığı belirtilen Tino Brandt, yetkili kurumun kendisine verdiği parayı NSU mensuplarına Jena kentinden bir aşırı sağcı aracılığıyla ilettiğini iddia etti.

Tino Brandt, çocukları suiistimal etmek ve suça teşvik suçlamaları nedeniyle bir süre önce gözaltına alınmıştı.