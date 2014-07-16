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Dünya
Deutsche Welle

'Alman İstihbaratı teröristlere para yolladı'

Almanya'da, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Zschäpe ile örgüte yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 4 kişinin yargılandığı dava devam ediyor.

16 Temmuz 2014 13:55


Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde bugün davanın 128'inci duruşması görülüyor.

Dün tanık olarak dinlenen aşırı sağcı Tino Brandt'ın bugünkü duruşmada tanıklığına devam etmesi bekleniyor.

Tino Brandt, dünkü duruşmada Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Thüringen eyalet şubesinin NSU terör hücresine para yolladığını ileri sürdü.

İç istihbarat teşkilatına bir süre muhbir olarak çalıştığı belirtilen Tino Brandt, yetkili kurumun kendisine verdiği parayı NSU mensuplarına Jena kentinden bir aşırı sağcı aracılığıyla ilettiğini iddia etti.

Tino Brandt, çocukları suiistimal etmek ve suça teşvik suçlamaları nedeniyle bir süre önce gözaltına alınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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