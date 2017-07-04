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Dünya

Alman istihbaratı: Rusya'nın parlamento seçimlerine müdahale ettiğine yönelik kanıt yok

Rus istihbaratının parlamento seçimlerine nüfuz etme girişiminde bulunabilir

04 Temmuz 2017 19:51

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, Rusya'nın 14 Eylül'de Almanya'da yapılacak parlamento seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin kanıt bulunmadığını söyledi.

'Siber saldırıların ardında Rusya yok'

Sputnik'in haberine göre, Maassen, kısa süre önce Ukrayna'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan siber saldırının ardında Rusya'nın bulunduğunu gösteren kanıtlara sahip olmadıklarını da kaydetti.

'Rus istihbaratı girişimde bulunabilir'

Öte yandan BfV'nin raporunda, Rus istihbaratının parlamento seçimlerine nüfuz etme girişiminde bulunabileceğinin altı çizildi.

Raporda, Rusya, Çin ve İran'ın Almanya'yı hedef alan casusluk faaliyetlerinin baş aktörleri olduğu belirtildi.

 

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