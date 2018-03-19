T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman istihbaratı: Kuzey Kore'nin füzeleri Avrupa'ya ulaşabilir

Alman dış istihbarat kurumu BND'nin, Kuzey Kore'nin kıtalararası füzelerine karşı uyarıda bulunduğu bildirildi.

19 Mart 2018 14:27

"Kuzey Kore'nin füzeleri Almanya ve Avrupa'ya ulaşabilecek menzilde." Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in pazar gazetesi Bild Am Sonntag'da yer alan habere göre, bu sözler Alman dış istihbarat kurumu BND'nin başkanı Ole Diehl'e ait.

Habere göre, BND Başkanı Ole Diehl Alman milletvekilleriyle yaptığı gizli bir görüşmede, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füzelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Diehl'in görüşmede, "Kuzey Kore'nin füzelerinin Avrupa ve Almanya'ya ulaşabilecek menzilde olduğunun kesin olarak söylenebileceğini" ifade ettiği belirtildi. Gazete, haberine görüşmeye katılan milletvekillerini kaynak gösterdi. Haberde, Kuzey Kore'nin artık kıtalararası füzelerini nükleer başlıkla donatabilecek donanıma sahip olduğu ifade edildi.

Trump-Kim görüşmesi yakında

Şu günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yapacağı ilk yüz yüze görüşmenin hazırlıkları sürüyor. Trump, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı nedeniyle yaşanan gerginliğe bir çözüm bulunabilmesi için Kim ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Görüşmenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Güney Koreli yetkililerin açıklamalarına göre, iki lider arasındaki görüşme Mayıs ayında yapılacak.

rtr,AFP/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanBND Kuzey KoreKoreAlmanyaAvrupaBildBild SonntagBNDOle DiehlBND Başkanı Ole Diehl AlmanKuzey KoreABD Başkanı Donald TrumpKim Jong-unKimKoreliMayısDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24