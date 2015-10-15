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Dünya
Deutsche Welle

'Alman İstihbaratı dost ülkeleri dinledi'

Almanya'da dış istihbarattan sorumlu Federal Haberalma Servisi (BND) hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

15 Ekim 2015 12:18


Avrupa ülkelerini uzun yıllar ABD istihbaratı (NSA) adına izleyen BND'nin, dost ülkeleri aynı zamanda kendi hesabına da dinlediği ileri sürüldü.

BND ile ilgili iddialara "Mitteldeutsche Zeitung" gazetesindeki bir haberde yer verildi. Haberde yer alan iddialar, Federal Meclis'te istihbarat servislerini kontrol etmekle sorumlu Parlamento Kontrol ve NSA Faaliyetlerini Araştırma Komisyonu üyelerine dayandırıldı.

'Dost ülkelere ait kuruluşlar dinlendi'

Buna göre BND dinleme faaliyetlerinde NSA'in belirlediği arama kriterlerini kullanmakla kalmadı. Alman istihbaratı dost ülkeleri izlerken kendi arama kriterlerini de devreye soktu.

"Spiegel Online"ın haberinde, BND'nin AB üyesi ülkelerin diplomatik temsilciliklerini ve dost ülkelere ait kuruluşları dinlediği belirtildi.

'Özel şirket ve siyasetçilere takip'

NSA'in Avrupa'daki dinleme faaliyetlerinde BND'yi kullandığı iddiaları bu yılın mayıs ayında gündeme gelmişti. İddialara göre BND Avrupalı özel şirket ve siyasetçileri dinledi. Dinlenen şirketler arasında savunma kuruluşu EADS, helikopter üreticisi Eurocopter ve Fransız kurumlarının bulunduğu iddia ediliyor.

BND'nin NSA'e telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar ile ilgili ayda 1,3 milyar meta veri ilettiği ileri sürülüyor.

İstihbarat Şefi'nin itirafı

BND Başkanı Gerhard Schindler, iddialarla ilgili açıklamasında, "BND olarak uzun süre ve eleştirel yaklaşmaksızın ABD'li partnerimiz NSA'in sorunlu dinleme faaliyetlerinde yardımcı olduk" ifadesini kullanmış, kurumun bu alanda kusurlu davrandığını kabul etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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