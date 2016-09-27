Alman istihbaratı BND'nin eski başkanı: Snowden Rusya'nın ajanı

Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin eski başkanı Gerhard Schindler, ABD'nin gizli belgelerini ifşa eden eski NSA çalışanı Edward Snowden'la ilgili yeni iddialar ortaya attı. Snowden'ı "Rus gizli servisinin oyun topu" olarak nitelendiren Schindler, Snowden'ın Rus istihbarat servisi FSB adına çalıştığını söyledi.

Bild.de haber portalının Berlin'de düzenlediği "Snowden - Kahraman mı hain mi?" başlıklı toplantıda konuşan Schindler, Snowden'ın Rus istihbaratı için çalıştığının kesin olduğunu ifade etti. Snowden'ın Rusya'da yaşadığına dikkat çeken Schindler, Amerikan gizli servisi NSA'in eski çalışanı Snowden'ın kendi isteği ile Rusların himayesi altına girdiğini savundu.

Schindler'in iddialarına tepki

Ancak NSA'in dinleme faaliyetleri ile ilgili Alman meclisinde kurulan araştırma komisyonunun üyesi Konstantin von Notz, Schindler'in iddialarına karşı çıktı. Yeşiller Partisi üyesi Notz, Snowden'ın kendi isteğiyle Rusya'da yaşadığının saçma bir tez olduğunu ifade etti. Notz, Snowden'ın ifadesinin alınması için Almanya'ya getirilmesi gerektiğini savundu.

Berlin'deki toplantı, "Snowden" adlı filmin Alman sinemalarında gösterime girmesi vesilesi ile düzenlendi. Snowden'ın ifşa ettiği gizli belgeler Almanya - ABD ilişkilerinde gerilime neden olmuştu.

Snowden, NSA'in dünya genelindeki dinleme faaliyetlerine ilişkin belgeleri ele geçirmiş ve gazeteciler aracılığıyla ifşa edilmesini sağlamıştı. Ülkesinde casusluk ve devlet sırlarını ifşa etme gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Snowden, kendisine iltica hakkı tanıyan Rusya'da ikamet ediyor.