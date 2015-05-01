Alman istihbaratı baskı altında



BND'nin ABD'nin istihbarat servisi NSA'e yardım ettiğine ilişkin Spiegel dergisi yeni iddialar gündeme getirdi.

Spiegel dergisinin haberine göre 2013 yılının ağustos ayında BND çalışanları inceledikleri bir NSA arama sorgu dosyasında “diplo” (diplomasi), “bundesamt” (Federal daire) ve “gov” (resmi makam) gibi kısaltmalarla biten 12 bin elekronik adres bilgisine rastladı. Söz konusu kısaltmaların devlet dairelerinde çalışan personel ve bürokratlara ait elektronik posta adreslerinin uzantıları olduğu açıklandı.

Spiegel, BND çalışanın ele geçirdiği bulguları 14 Ağustos 2013'de amirlerine yazılı olarak bildirdiğini ve “Şimdi ne yapayım?” diye sorduğunu belirterek, memura gelen talimatta verilerin silinmesinin istendiği ileri sürüldü.

Hedefte Fransa ve AB Komisyonu

Skandal, geçen hafta Spiegel dergisinde yer alan bir haberle patlak verdi. Haberde NSA'in BND'nin bilgisi dahilinde yıllarca Airbus'un selefi EADS gibi şirketlerde casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddia edilmişti.

Öte yandan Süddeutsche Zeitung gazetesinde de ekonomik casusluk yapıldığına dair çok somut bilgilerin bulunmadığı belirtilerek hedefte daha çok Fransa ve AB Komisyonu'nda görevli memurların olduğu öne sürüldü.

Tüm bu gelişmeler BND'nin AB Komisyonu, Fransız hükümeti ve diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili yürüttüğü casusluk faaliyetlerinde NSA'ya yardımcı olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi. Bu durum da Başbakan Angela Merkel'i sıkıntıya sokuyor.

AB'den tepkiler var

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean – Claude Juncker Almanya'dan konuya açıklık getirmesini istedi. Aynı şekilde Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da şaşkınlığını dile getirerek, iddiaların doğru çıkması halinde kabul edilemez bir durumla karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Almanya'daki partiler de açıklama istiyor. Sol Parti hükümetten konuya bir an önce açıklık getirmesini isterken, Yeşiller ve Hür Demokratlar da tepki gösterdi. Hür Demokrat Parti (FDP), Merkel'in Avrupalı ortaklarından özür dilemesi gerektiğini açıkladı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti üyeleri de bu durumun Almanya-Fransa ilişkilerini zedelemesinden endişe edildiğini dile getirdi.