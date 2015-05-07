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Dünya
Deutsche Welle

Alman İstihbaratı, ABD ile işbirliğini sınırlandırıyor

Almanya'nın dış istihbarat servisi BND, ABD'li istihbarat kurumu NSA ile işbirliğini sınırlandırma kararı aldı.

07 Mayıs 2015 14:57


BND'nin Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Avrupalı şirketleri ve politikacıları izleme faaliyetlerine yardımcı olduğu iddialarının Berlin'deki yankıları giderek büyüyor.

Alman Federal Meclisi bünyesinde kurulan NSA Soruşturma Komisyonu'nun Yeşiller Partili üyesi Konstantin von Notz, iki istihbarat birimi arasındaki bilgi akışına "çok güçlü" sınırlama getirildiğini açıkladı.

Almanya'nın birinci televizyon kanalı ARD'ye konuşan von Notz, "etkili bir adım" olarak nitelendirdiği sınırlama kararıyla ilgili olarak "Bu durum paraşütün acil ipini çekmek gibi" değerlendirmesinde bulundu.

Alman basını, bu hafta başından itibaren NSA'ya verilerin aktarıldığı Bad Aibling'deki istihbarat merkezinde hiç bir bilginin NSA'ya aktarılmak üzere kaydedilmediğini yazıyor. NDR ve WDR yayın kuruluşları ile Süddeutsche Zeitung internet verilerinin hafta başından bu yana ABD'ye aktarımına son verildiğini duyurdular.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümeti ABD yönetiminden, NSA'ya aktarılan bilgilerin nerede ve ne amaçla kullanıldığına dair ivedilikle açıklama yapmasını istedi. ABD ise söz konusu listelerin çok kısa sürede Almanya'ya teslim edilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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