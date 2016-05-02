Alman istihbaratı 90 camiyi izliyor



Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen ARD kanalındaki Morgenmagazin programında yaptığı açıklamada “Almanya'da dikkate almamız gereken çok sayıda İslamcı cami cemaati olmasından dolayı endişeliyiz” dedi. Maaßen Almanya çapında büyük çoğunluğu Arapça konuşan 90 cami cemaatini izlediklerini ifade etti.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen söz konusu “arka avlu camilerinde kendisini imam ve emir olarak tanımlayan kişilerin çevrelerinde bir taraftar topluluğu oluşturduğunu ve nefret konuşmaları yaparak insanları cihada kışkırttıklarını” söyledi. “Dini aşırılık yanlılarıyla Müslümanları aynı kefeye koymamak gerektiğini” vurgulayan “Elbette IŞİD'e bakıyoruz. İzlediğimiz Almanya'daki Müslümanlar değil” diye konuştu.

Her gün 4 saldırı bildirimi

Hans-Georg Maaßen, Almanya'ya muhtemel saldırı planlarıyla ilgili olarak kendilerine her gün ortalama 4 bildirim geldiğini belirtti. Alman istihbarat şefi Maaßen, muhbirlerden, vatandaşlardan, dış istihbarat servisi BND'den, ulusal makamların yanı sıra uluslararası servislerden enformasyon aldıklarını ifade etti. İstihbarat servisi analistlerinin en modern teknikleri kullanarak bu verileri incelediğini belirten Maaßen, her zaman “sapla samanı ayırmanın ve eldeki bilgileri bir saldırıyı engelleyecek kadar yoğunlaştırmanın mümkün olmadığını” ifade etti. "IŞİD'in Avrupa'da Almanya ve Alman çıkarlarına karşı da saldırı düzenlemek istediği Anayasayı Koruma Teşkilatı açısından kesindir" diyen Maaßen, örgütün Avrupa'da bu tarz bir saldırıyı planlama ve yürürlüğe koyma kapasitesine sahip hücreleri olduğunu ifade etti.

İslam düşmanlığı da artıyor

Almanya'da İslam düşmanlığı ve sığınmacıların kabul görmemesi bakımından da endişe verici bir artış olduğunu ifade eden Maaßen, sağ cenahta ortamın "oldukça sertleştiğini" ifade etti. Bunun siyasetin bir konusu vurgulayan Maaßen, bu durumu engellemenin makamının görevleri arasında olmadığını kaydetti. Maaßen mülteci yurtlarına yönelik saldırıların kısmen “daha önce aşırı sağcılar olarak radara almadıkları kişiler” tarafından yapıldığını ifade etti. Daha önce siyasete ilgi duymayan ya da mevcut partilere oy vermeyen insanların radikalleştiğini belirten Maaßen “Artık sadece aşırı sağcılıktaki basit bir yükselişle karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda daha önce bu olgu alanına konulamayacak ve bizim Anayasayı Koruma Teşkilatı olarak özgür demokratik temel düzene karşı olarak değerlendirmediğimiz insanların radikalleşmesi sözkonusu” dedi.