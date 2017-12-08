Alman istihbarat servisi BND yasal denetimi engelliyor mu?

NDR, WDR ve SZ medya kuruluşlarının ortak haberinde, Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) yetkili komisyonca denetlenmeyi zorlaştırdığı bildirildi. Haberde dış istihbaratın yurt dışındaki yabancıları izleme faaliyetlerini denetleyen bağımsız komisyonun çalışmalarının BND ve Başbakanlık tarafından bloke edildiğine yer verildi.

Özel komisyonun 39 sayfalık gizli raporunda, önemli dokümanların karartıldığı ve BND'nin telekomünikasyon üzerinden nasıl bilgi topladığının denetlenmesini zorlaştırdığı kaydedildi.

Hükümet sözcüsü, Başbakanlık ve BND'nin bağımsız komisyona kontrol çalışmalarında tam destek verdiğini, daha fazla ayrıntı hakkında ise sadece Meclis Kontrol Komisyonu'nun bilgilendirildiğini söyledi.

BND iddiaları geri çevirdi

Alman dış istihbarat servisinin açıklamasında da kontrol çalışmalarının, Anayasa Mahkemesi'nin çizdiği hukuki çerçevede her türlü yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, istihbarat servislerinin denetlenmesinin "demokratik nizamın" önemli bir destekçisi olduğu, hükümetin gizli servislerin verimli çalışması kadar kontrol edilebilmesine de büyük önem atfettiği ve Almanya'da istihbaratın diğer ülkelerdekinden çok daha sıkı denetlendiğine de yer verildi.

Sosyal Demokrat Parti milletvekili Uli Grötsch, "yargının olduğuna kanaat getirdiği engellerin tespit edilmesi ve derhal düzeltilmesi gerektiğini" söyledi. Meclis Kontrol Komisyonu'nun Sol Partili üyesi Andre Hahn ise, "Kontrollerin engellendiği doğruysa bu, uygulanan yöntemin işe yaramadığını gösterir ki, buna da ancak ‘skandal' denebilir” dedi.

Bağımsız komisyon altı ayda bir Meclis Kontrol Komisyonu'na ve hükümete denetlemeleri hakkında rapor veriyor. Federal hükümet, iki federal yargıç ve bir federal savcı ile üç vekilden oluşan özel kontrol komisyonunun kurulmasına, AB vatandaşlarının telefon ve internet üzerinden haberleşme özgürlüğünün korunması amacıyla karar vermişti.

DW/dpa,AG/CÖ

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