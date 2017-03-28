Alman istihbarat şefi: 15 Temmuz'un arkasında Gülen hareketinin olduğuna kimse inanmıyor

Alman medyasının bildirdiğine göre Almanya, Türkiye'nin ülkede yaşayan Türkiye kökenliler hakkında istihbarat topladığına ilişkin Alman basınında çıkan haberler üzerine, topraklarında casusluk faaliyetlerine izin vermeyeceği uyarısında bulundu.

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) başkanı Hans-Georg Maassen ise '15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğuna kimsenin inanmadığını' belirtti.

Sueddeutsche Zeitung gazetesi ve iki televizyona göre, Türkiye istihbarat servisi MİT Fethullah Gülen sempatizanı olduğu düşünülen kişiler hakkında bir liste oluşturarak, bu listeyi Alman istihbarat servisine teslim etti ve işbirliğinde bulunmalarını istedi.

Ancak Alman yetkililer tam tersine listedeki kişileri uyardı.

İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, "Raporun çok da şaşırtıcı gelmediğini" söyleyerek, Türkiye'nin davranışına tolerans gösterilmeyeceğini kaydetti.

Thomas De Maiziere, "Türkiye'ye defalarca bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu söyledik. Gülen hareketi üzerine nasıl bir pozisyon takınırsa takınsınlar, burada Alman yargısı geçerlidir ve vatandaşlar hakkında dış ülkeler tarafından istihbarat toplanamaz" dedi.

Alman bakan "Alman topraklarında casusluk faaliyetleri suç teşkil eder ve kabul edilemez. Bu durum bütün dış ülkeler ve bütün istihbarat servisleri için geçerlidir" ifadelerini de kullandı.

Haberlere göre, liste 300'den fazla kişinin ve 200'den fazla derneğin, okulun ve diğer kurumların ismini içeriyor ve Almanya'nın yürüttüğü araştırmaya göre bazı fotoğraflar gizlice çekilmiş olabilir.

BfV Başkanı Hans-Georg Maassen de, "Türkiye'nin dışarısında, kimsenin Gülen hareketinin darbe girişiminin arkasında olduğuna inandığını düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

Maassen, "Hiçbir koşulda, Türkiye'nin dışarısında Türk hükümeti tarafından ikna edilmiş kimseyi tanımıyorum" diye konuştu.

Almanya Federal Başsavcılığı, ülkede Türkiye kökenli imamların casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddiaları hakkında halihazırda soruşturma yürütüyor.

Reuters haber ajansı İsveç kamu radyosu SR'ye dayandırdığı haberinde, AKP'nin Avrupa Türk Demokratlar Birliği aracılığıyla İsveç'teki Gülen destekçilerine diğer destekçiler hakkında bilgi sağlamaları için baskı uyguladığını yazdı.