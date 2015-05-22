Alman İstihbarat Başkanı Schindler'den itiraf



ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Avrupa'daki dinleme faaliyetlerinde BND'yi kullandığı iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre BND Avrupalı özel şirket ve siyasetçileri dinledi. Dinlenen şirketler arasında savunma kuruluşu EADS, helikopter üreticisi Eurocopter ve Fransız kurumlarının bulunduğu iddia ediliyor.

'BND kusurlu davrandı'

BND Başkanı Gerhard Schindler dün Federal Meclis'te NSA faaliyetlerini araştırmak üzere kurulan komisyonda konuştu. "BND olarak uzun süre ve eleştirel yaklaşmaksızın ABD'li partnerimiz NSA'in sorunlu dinleme faaliyetlerinde yardımcı olduk" ifadesini kullanan Schindler, kurumun bu alanda kusurlu davrandığını kabul etti. Schindler, "kusurun nedeninin muhtemelen yetersiz hassasiyetten kaynaklandığını" söyledi.

ABD ile işbirliği sayesinde terör eylemlerinin önlenmesini sağlayacak birçok önemli ipucu elde edildiğine dikkat çeken BND Başkanı Schindler, işbirliğini "yeri doldurulmaz" olarak niteledi.