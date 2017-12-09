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Dünya
Deutsche Welle

Alman İnsan Hakları Sorumlusu'ndan Türkiye açıklaması

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, Türkiye dahil birçok ülkede insan haklarındaki durumun kötüleştiğini söyledi.

09 Aralık 2017 20:47

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, dünya genelinde insan hakları alanında olumsuz bir tablonun hakim olduğunu söyledi. Alman Yazı İşleri Ağı'na (Redaktionsnetzwerk) konuşan Kofler, "İnsan hakları konusunda durum birçok ülkede kötüleşti" dedi. Koffer Türkiye'de durumun alarm verici olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de insan haklarındaki kısıtlamalar birkaç yıl öncesinde mümkün olacağını düşünmediğimiz bir boyuta ulaştı" dedi.

"Gazeteci, siyasetçi ve aktivistlerin kitle halinde tutuklanmalarının endişe verici olmanın ötesine geçtiğini" söyleyen Kofler, Almanya'daki duruma da eleştirel yaklaşılması gerektiğini belirtti ve özellikle sığınmacıların insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

Uluslararası Af Örgütü de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle açıklama yaptı. Af Örgütü'nün verilerine göre geçen yıl dünya genelinde insan hakları için çalışan 280 kadın ve erkek öldürüldü. Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Marcus Beeko yaptığı açıklamada, "İnsan hakları savunucuları özgürlüğün omurgasını oluşturur. Onlar susturulursa, bütün toplum korku ve keyfiyetin olduğu bir iklimde yaşar" dedi.

Dünya İnsan Hakları Günü İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana kutlanıyor.

DPA/HT/GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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