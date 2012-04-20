Alman İdare Mahkemesi İHH faaliyetlerini durdurdu

Almanya’nın Leipzig kentinde bulunan Federal İdari Mahkemesi, Frankfurt merkezli Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı’nın (İHH) faaliyetlerini durdurma kararı aldı.



Milliyet'in haberine göre, mahkeme kararında gerekçe olarak İHH’nın topladığı yardımları aşırı dinci Hamas örgütüne yakın Gazze Şeridi’ndeki sosyal derneklere dolaylı olarak yönlendirdiği gösterildi. Böylelikle İHH’nın uluslararası düşünceye karşı geldiği ifade edilen kararda, Federal İçişleri Bakanlığı tarafından haklı olarak 2010 yılında faaliyetlerinin yasaklandığı kaydedildi.



İHH, Federal İçişleri Bakanlığı’nın faaliyetlerini yasaklama kararına karşı dava açmış, Federal İdari Mahkemesi’nden 2011 yılında bir uzlaşma kararı çıkmıştı. Uzlaşma kararına göre, İHH’nın faaliyetlerini sürdürebileceği, ancak 3 yıl boyunca Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne yardım malzemesi gönderemeyeceği ifade edilmişti. Uzlaşma kararına karşı çıkan Federal İçişleri Bakanlığı, yeni deliller getirerek mahkemenin İHH’ya yasak kararı almasına neden oldu.

Alman Yeşiller Partisi Federal milletvekili ve partinin göç sorumlusu, hukukçu Memet Kılıç, ANKA’ya yaptığı açıklamada, “Federal İdare Mahkemesi’nin bu kararı verirken, iyi düşündüğü ve İHH’nın arka planını iyi araştırdığı kanaatindeyim. Hakikaten İHH terörist örgütlenmelere insani yardım yapıyorsa; faaliyetlerinin de durdurulması doğrudur” dedi.



Kuzey Almanya İslam Toplumu Başkanı Ramazan Uçar ise, Federal İdare Mahkemesi ve Federal İçişleri Bakanlığı’nın ‘İHH gibi insani yardım yapan bir kuruluşun’ üstüne sanki suçluymuş gibi gittiğini iddia ederek, şöyle konuştu: “İHH kurulduğu ilk günden beri sicili temiz bir kuruluştur. Gazze’ye yapılan yardımdan dolayı İHH siyaseten cezalandırılmak istenmektedir. Hukuk Almanya’da siyasete alet edilmektedir. Hukuka saygımız sonsuz ama bu konuda mücadelemize devam edeceğiz.”