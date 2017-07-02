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Dünya
Deutsche Welle

Alman İçişleri Bakanı'ndan G20 uyarısı

De Maiziere G20 Zirvesi'nde şiddet olaylarına yol açacak protestoculara "sert müdahale" edileceğini açıkladı. Bakan, Erdoğan'ın politikalarının protesto edilebileceğini ancak PKK'ya destek verilemeyeceğini belirtti.

02 Temmuz 2017 15:06

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, G20 Zirvesi'ne karşı düzenlenecek protestolarda, şiddete başvuran eylemcilere "sert müdahale" edileceğini belirtti.

Bild am Sonntag gazetesine açıklama yapan İçişleri Bakanı, "arbedelerin başlamasına izin vermeden bastırılması" gerektiğine dikkat çekti.

Thomas de Maiziere, G20 protestolarına yurt içi ve dışından yaklaşık 8 binin üzerinde "aşırılık yanlısı"nın katılmasını beklediklerini söyledi.

Bakan gazeteye yaptığı açıklamada, G20 protestolarında özellikle "zirveye zarar vermek isteyen ve buna hazır olan, ağır suçlar işleyebilecek" aşırı sol gruplar nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti.

Hamburg'da bugün ilk G20 karşıtı protesto yürüyüşünün yapılması planlanıyor. Organizatörler kent merkezinden başlayacak yürüyüşe yaklaşık on bine yakın kişinin katılmasını bekliyor.

Kürtlere çağrı

Almanya İçişleri Bakanı Kürt protestoculara karşı da olası şiddet olaylarında sert müdahale edileceğini belirtti. Thomas de Maiziere, G20 kapsamında Hamburg'a gidecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına karşı protesto eylemi düzenlenmesine izin verildiğini ancak "terör örgütü PKK'ya destek verecek eylemler yapılması durumunda yetkililerin müdahale edeceğine" dikkat çekti.

G20 Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Zirveyi protesto etmek amacıyla oldukça büyük katılımlı protesto gösterilerine hazırlık yapılıyor. Almanya'da geçen hafta Federal Anayasa Mehkemesi, G20 karşıtlarının Hamburg'da kurmayı planladığı protesto kampının tamamen yasaklanamayacağına hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi, kent ve yurt dışından gelen protestocuların kalacağı kampa kısmen izin verdi. Kamp, Anayasa Mahkemesi'nin kararından bir hafta önce yasaklanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Dw/dpa,GA/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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