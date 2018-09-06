Alman İçişleri Bakanı: Göç bütün sorunların anasıdır

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, göç sorununu "Almanya'daki tüm sorunların anası" olarak nitelendirdi. Perşembe günü Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda Bakan Seehofer, Almanya'nın "bölünmüş bir ülke" olduğunu söyledi. Bunun tek nedeninin mülteci politikası olmadığını vurgulayan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Seehofer, "Ancak göç sorunu, bu ülkedeki tüm siyasi sorunların anasıdır. Bunu tam üç yıldır söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Merkel'den tepki: Başarılar da var

Seehofer'in tartışmalı açıklaması, Alman siyasiler tarafından sert tepkilerle karşılandı. Başbakan Angela Merkel, katıldığı RTL yayınında Seehofer'in demecine ilişkin bir açıklamada bulundu. Merkel, "Ben bunu başka türlü ifade ederim" dedi. Göç sorununun Almanya'nın önünde zorluklar yarattığı belirten Merkel, "Bu noktada sorunlar mevcut ama aynı zamanda başarılar da mevcut" dedi.

Seehofer'in sözlerine, Hristiyan Birlik partilerinin parlamento ile meclis grubu arasındaki ilişkilerinin koordinasyonundan sorumlu üyesi Michael Grosse-Brömer'den ise destek geldi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Grosse-Brömer, göçün "üstesinden gelinmesi gereken büyük sorunlardan biri" olduğunu söyledi. Diğer yandan Grosse-Brömer, Seehofer'in sözü edilen sorunların çözümünde "büyük önem taşıyan" bir role sahip olduğunu ifade etti. Hristiyan Birlik partileri meclis grubu, CDU ve yalnızca Bavyera eyaletinde örgütlü olan CSU'dan oluşuyor.

"Tüm sorunların babası"

CDU ve CSU'nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına sert tepki verdi.

Partinin Bavyera eyalet teşkilatı başkanı Natascha Kohnen, Münih'te Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Seehofer'e istifa etmesi çağrısında bulundu. Kohnen, "Göçü 'ülkemizdeki tüm siyasi sorunların anası' olarak nitelendirmek, yanlış ve tehlikelidir" dedi.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Seehofer'in demecine ilişkin Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Alman haber portalı tagesschau'nun haberini paylaşan Klingbeil, Seehofer'in fotoğrafını kastederek, "Bu fotoğrafı gördüğümde kendime 'Acaba mevcut olan tonla sorunun babası bu mu' diye soruyorum. Bu sağ popülist saçmalıklardan artık bıktım" ifadelerini kullandı.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles ise, Seehofer'in sözlerinin Başbakan Merkel'e yapılmış bir saldırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Berlin'de yaptığı açıklamada Nahles, "Horst Seehofer tüm sorunların anasından bahsettiğinde, hakikatte Sayın Merkel'e atıfta bulunmaktadır" dedi.

Sol Parti'den bakanlara: Mesafe alın

Sol Parti meclis grubunun iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, "İçişleri Bakanı'nın bütün ırkçılık sorununun babası olduğu" izlenimine kapıldığını söyledi. Partinin meclis grubunun parlamento ile meclis grubu arasındaki ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu üyesi Jan Korte ise, Seehofer'in açıklamalarını "gülünç" olarak nitelendirdi. Korte, kabinenin diğer üyelerinin kendisine mesafe alması çağrısında bulundu.

Alman meclisinin Yeşiller partili başkan yardımcısı Claudia Roth ise Seehofer'i, "ölçü ve edebi kaçırmış olmak" ile suçladı. Roth, Seehofer'in "ırkçı sağcıların anlatısının yayılması ve bu ülkede söylenebilir olan şeylerin sınırının kontrolden çıkmasına" katkıda bulunduğunu söyledi. Yeşiller partisi meclis grubunun iç politika sözcüsü Filiz Polat da, Seehofer'in ifadelerinin "akıl almaz" olduğunu söyledi.

AfD'den övgü

Seehofer'in göç ile ilgili sözleri, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi tarafından ise övgüyle karşılandı. Neue Osnabrücker Zeitung'a açıklamalarda bulunan parti lideri Alexander Gauland, "Seehofer analizinde tamamıyla haklıdır" dedi. Gauland, "iltica krizinin" Almanya'yı "kalıcı olarak kötü yönde dönüştürdüğünü" belirtti.

Başbakan Merkel'le mülteci politikası nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı bilinen Seehofer, Almanya'nın farklı bir göç politikası izlemesi gerektiğini savunuyor. Seehofer daha önce "mülteci sayısı sınırlandırılmadığı takdirde Hristiyan Birlik partilerinin halkın desteğini kaybedeceğini" söylemişti. Seehofer'in partisi CSU'nun faaliyet gösterdiği tek eyalet olan Bavyera, 14 Ekim'de seçime gidiyor.

DW,dpa,AFP/BÜ,DÇÜ

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