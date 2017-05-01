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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümetine Türkiye baskısı: Müzakereler kesilsin

Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Alman hükümetinin Türkiye politikasına karşı çıkarak Türkiye ile müzakerelerin kesilmesinden yana olduğunu açıkladı.

01 Mayıs 2017 12:20

Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Norbert Röttgen, hükümetinin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi.

Alman kamu televizyonu ARD'de pazar akşamı katıldığı bir tartışma programında Türkiye'ye ilişkin görüşlerini açıklayan Röttgen, müzakerelerin sadece bir "kurgu" olduğunu belirterek “Kanımca Türkiye gibi önemli bir ülke hakkında bir kurguyu temel alarak politika yapılmamalı. Bu yüzden de müzakerelerin kesilmesinden yanayım” şeklinde konuştu.

Hükümete eleştiri

Alman hükümetinin Türkiye’ye yönelik tavrını eleştiren CDU'lu politikacı, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in "üyelik müzakerelerinin içerikten yoksun bir kurgu niteliğinde olduğunu gayet iyi bilmesine rağmen, kararlı bir şekilde müzakerelerin devamından yana görüş belirttiğini" ifade etti.

Röttgen, bu tavrın sadece "kendini inkâra yol açmakla kalmayıp aynı zamanda da Almanya’nın gerçek bir Türkiye politikasından yoksun olmasına neden olduğunu" da savundu ve “geçmiş zamanların umutlarına değil, gerçekliklere göre yön belirlenmesinin zamanının geldiğini” söyledi.

CDU’lu politikacı bu sözlerinin Başbakan Angela Merkel’e yönelik bir eleştiri olarak algılanmaması gerektiğini de vurguladı.

“Başbakan, bir görevinin de Avrupa’yı bir arada tutmak, Avrupa’yı birleştirmek olduğunu belirtti” diyen Röttgen, Merkel'in tutumunun Dışişleri Bakanı’ndan farklı olduğunu belirtti.

Kırmızı çizgiler

Avrupa Birliği yetkilileri, Türkiye idam cezasının yeniden getirilmesi durumunda üyelik müzakerelerinin derhal durdurulacağını dile getiriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise referandum öncesinde ve sonrasında birçok kez idam cezasının oylamaya sunulacağını ifade etti.

Bu "kırmızı çizginin" çok geç olduğunu savunan Röttgen, “Kanımca kırmızı çizgi anayasa referandumuydu. Zira sandıktan ‘evet’ oyu çıkan anayasa referandumu zaten Türkiye'de hukuk devletinin ve demokrasinin feshedilmesini de içeriyordu” şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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