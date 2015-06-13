Alman hükümetine İHA davası



Der Spiegel dergisinin haberine göre dava dilekçesi, Köln İdare mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde iletilecek.

Davaya konu olan olayda 50 yaşındaki Somalili deve çobanı Yusuf Ömer 24 Şubat 2012'de düzenlenen İHA saldırısında ölmüştü. Saldırıda altı deve de telef oldu.

ABD'nin düzenlediği saldırıda, radikal İslamcı Eş Şebab milislerinden 27 yaşındaki Muhammed Sakr'ı taşıyan araç hedef alınmıştı. Londra doğumlu şahsın ismi, ABD Başkanı Barack Obama'nın altında imzası bulunan gizli ölüm listesinde yer alıyordu.

Dava dilekçesinde Savunma Bakanı Ursula von der Leyen tarafından temsil edilen Federal Alman hükümeti, çobanın ölümüne iştirak etmekten sorumlu tutuluyor. Dilekçede hükümetin ABD'nin Almanya'daki topraklarından kaynaklanan ve "yabancı ülke vatandaşlarının hayat ve bedenlerine yönelik tehdide" engel olmadığı için sorumluluk taşıdığı belirtiliyor. Dava dilekçesinde Amerikan üslerinde görevli askeri personelin de yargılanması talep ediliyor. Develerin ölümünden kaynaklı “ekonomik zarar” da 25 bin euro olarak dile getiriliyor.

Der Spiegel'in haberine göre ABD'nin Afganistan ve Somali'de İHA'larla yaptığı tüm ölümcül operasyonlarda emirler, Ramstein ve Stuttgart kentlerinde bulunan üsler üzerinden veriliyor.

Almanya'nın yargılanması, daha önce de Yemen'de yakınlarını kaybedenler tarafından talep edilmişti. Köln İdare mahkemesi mayıs ayı sonunda verdiği kararda Alman hükümetinin Ramstein'daki Amerikan hava üssündeki faaliyetlerden dolayı sorumlu tutulamayacağına hükmetmişti.