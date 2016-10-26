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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümetine 'Aghet' tepkisi

Dresden Senfoni Orkestrası’nın Ermenilerin yaşadığı acıları anlatan Aghet (Ağıt) adlı eseri icra edeceği İstanbul'daki konserin Alman Dışişleri Bakanlığınca iptal edilmesi muhalefetten tepki gördü.

26 Ekim 2016 12:58

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, 'Ermeni Soykırımı'nın 100'üncü yılı nedeniyle hazırlanan Aghet (Ağıt) eserinin çalınacağı konserin iptal edildiğini duyurması, tepkiyle karşılandı. Almanya'nın İstanbulBaşkonsolosluğu'nda gerçekleştirilmesi planlanan konserin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir pürüze yol açmasından endişe ediliyordu.

Alman Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, konserin iptal edilmesini 'federal hükümetin bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında diz çökmesi' olarak değerlendirdi. Wagenknecht, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "utanç verici” ifadesini kullanarak, "Federal hükümetin politikaları Ankara'da mı yapılıyor?” sorusunu yöneltti.

Yeşiller Partisi'nin dış politika sözcüsü Omid Nouripour da konuya dair yaptığı açıklamada, "Sığınmacı korkusu nedeniyle Türkiye politikaları iflas etmiş bir hükümetin Erdoğan önünde diz çökmesi” değerlendirmesini yaptı.

13 Kasım'da yapılması planlanan konserin iptal edilmesiyle Türkiye ile Almanya arasında yeni bir gerilimin yaşanmasının önlendiği belirtiliyor. Aghet projesi AB ve Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Proje, daha önce de gerilime yol açmış, Türkiye Nisan ayında Aghet nedeniyle projeye mali destek sunan Yaratıcı Avrupa Programı’ndan ayrılma kararı almıştı.

Konser gerilimden önce planlanmıştı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda planlanan konsere, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey hükümet yetkililerinin de davet edilmesinin Ankara'da provokasyon olarak algılandığı düşünülüyor. Erdoğan ve hükümet yetkililerine gönderilen davetiyede 'soykırım' ifadesine yer verilmediği, 'İstanbul'daki etkinlikte Türk ve Ermeni tarihinin yaralarının ve aynı zamanda düşünce ve sanat özgürlüğünün konu edildiği' ibaresinin yer aldığı kaydediliyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, 'etkinlik davetiyelerinin Alman Dışişleri Bakanlığı'nın dahli olmadan hazırlanıp yollandığı' vurgulanarak, 13 Kasım'da İstanbul Başkonsolosluğu'nun mekan olarak kullanılmayacağı kaydedildi.

Dresden Senfoni Orkestrası, İstanbul'daki konserin, Federal Meclis'in 'Ermeni soykırımı' kararını kabul etmesi üzerine Türkiye ile başlayan gerilimden önce organize edildiğini belirtmişti.

Türkiye, Federal Meclis'in 'Ermeni soykırımı' kararı nedeniyle Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmelerine izin vermemiş, ancak hükümetin, kararın hukuki bağlayıcılığı olmadığına yönelik açıklamasının ardından izin çıkmıştı. Ne var ki İncirlik krizi henüz tamamen çözülmüş değil. Sol parti dış politika sözcüsü Jan van Aken'in üssü ziyaret etmek amacıyla iki haftadır Ankara'dan izin çıkmasını beklediği bildirilmişti.

Dresden Senfoni Orkestrası, Aghet ile barışa dair bir işaret vermek istediklerini belirtti. İstanbul'daki konserin ardından bir Alman-Türk-Ermeni Dostluk Derneği oluşturulması hedefleniyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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