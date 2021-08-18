Alman hükümetine Afganistan konusunda sert eleştiriler

Almanya'da Federal Meclis Dışişleri Komisyonu toplantısı öncesinde hükümete Afganistan'daki durum ve tahliyeler konusunda sert eleştiriler yöneltildi.

Almanya'da Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonunun özel oturumu öncesinde hükümetin Afganistan'daki kriz yönetimiyle ilgili sert eleştiriler geldi. Komisyon toplantısında, Afganistan konusunda ağır suçlamalara hedef olan Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sorular yöneltilecek.

Komisyon Başkanı Norbert Röttgen, oturum öncesinde yaptığı açıklamada Alman vatandaşları ve Almanya ile bağlantılı Afganların tahliyelerinde çıkan aksaklıkları "siyasi felaket" olarak nitelendirdi.

Afganistan'da pek çok başarısızlığın yanı sıra "insani bir dram" ve "Batı'nın ahlaki fiyaskosu"nun söz konusu olduğunu belirten Röttgen, "Almanya'da güvenceye alma sorumluluğunu taşıdığımız pek çok insan hâlâ Kabil'de bulunuyor. Havaalanının ne kadar açık kalacağı ve insanların havaalanına ulaşıp ulaşamayacağı bile belirsiz" diye konuştu.

Almanya'nın tahliye işlemlerini ne kadar sürdürebileceğinin bilinmediğini belirten Röttgen, "Orada olan her şey, sadece Taliban müsamaha gösterdiği için olabiliyor. Batı tahliyelerin gerçekleşebilmesi için Taliban'dan ricada bulunmak zorunda. Taliban ülkeyi fethettiği için değil, Batı olarak ülkeyi ellerimizle Taliban'a teslim ettiğimiz için" ifadelerini kullandı.

Meclis Dış İlişkiler Komisyonunun Yeşiller partili üyesi Jürgen Trittin de Almanya'ya yıllarca yardım etmiş Afganların ülkeden tahliye edilmesi şansının giderek azaldığını belirterek, "Aynısı Afganistan'da özgür bir sivil toplum için çalışan kişiler için de geçerli" dedi. Bu durumdan Afganların ülkeye kabul edilmeyeceği mesajını veren İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Afganistan'da yaşananları olduğundan daha olumlu gösteren Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın sorumlu olduğunu savunan Trittin, Başbakan Angela Merkel'i "hiçbir şey yapmamak", dış istihbarat servisi BND'yi de "hiçbir şeyden haberdar olmamak"la suçladı.

AFP / BK,ET

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