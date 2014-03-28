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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümetinden 'YouTube’ tepkisi

Alman hükümeti, Türkiye’deki YouTube yasağını ‘ölçüsüz bir tepki’ olarak nitelendirdi. AGİT ise Türkiye’nin düşünce özgürlüğü temel hakkını ihlal ettiği açıklamasını yaptı.

28 Mart 2014 18:20


Alman hükümeti, Türkiye'deki YouTube yasağını eleştirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, tek bir vakada yasadışı bir durum gerçekleşmiş olabilir diye milyonlarca kullanıcıyı cezalandırmanın ölçüsüz bir tepki olduğunu dile getirdi. Schaefer, “YouTube bir iletişim aracıdır, tek bir içeriğe indirgenemez” dedi.

Hükümet sözcüsü yardımcısı Christine Wirtz ise ifade özgürlüğünün yüksek önemine atıfta bulundu. Wirtz, bunun diğer devletlerle yapılan görüşmelerde de vurgulandığını kaydetti.

Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türkiye'den sosyal medyaya uygulanan sansürün tamamen kaldırmasını istedi. AGİT Basın Özgürlüğü Özel Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye'nin bu tür blokajlarla temel bir hak olan düşünce özgürlüğünü ihlâl ettiğini kaydetti.

Yasaklara atıfta bulunan Mijatovic, bu tür bir tutumun demokrasilerde kabul edilemez olduğunu ve uluslararası standartları ihlâl ettiğini belirtti.

Ankara, Twitter'den sonra Suriye'ye olası bir askeri operasyon görüşmelerinin yer aldığı ses kayıtlarını yayınlanmasından sonra YouTube'a erişimi de yasaklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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