Alman hükümetinden 'YouTube’ tepkisi



Alman hükümeti, Türkiye'deki YouTube yasağını eleştirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, tek bir vakada yasadışı bir durum gerçekleşmiş olabilir diye milyonlarca kullanıcıyı cezalandırmanın ölçüsüz bir tepki olduğunu dile getirdi. Schaefer, “YouTube bir iletişim aracıdır, tek bir içeriğe indirgenemez” dedi.

Hükümet sözcüsü yardımcısı Christine Wirtz ise ifade özgürlüğünün yüksek önemine atıfta bulundu. Wirtz, bunun diğer devletlerle yapılan görüşmelerde de vurgulandığını kaydetti.

Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türkiye'den sosyal medyaya uygulanan sansürün tamamen kaldırmasını istedi. AGİT Basın Özgürlüğü Özel Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye'nin bu tür blokajlarla temel bir hak olan düşünce özgürlüğünü ihlâl ettiğini kaydetti.

Yasaklara atıfta bulunan Mijatovic, bu tür bir tutumun demokrasilerde kabul edilemez olduğunu ve uluslararası standartları ihlâl ettiğini belirtti.

Ankara, Twitter'den sonra Suriye'ye olası bir askeri operasyon görüşmelerinin yer aldığı ses kayıtlarını yayınlanmasından sonra YouTube'a erişimi de yasaklamıştı.