Alman hükümetinden Suriye açıklaması

Alman federal hükümeti, Suriye'de bir okul binasını hedef alan ve muhtemelen sivillerin öldüğü hava saldırısına Alman askerlerinin doğrudan katılmadığını savundu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff, Alman ordusuna ait keşif uçakları ile elde edilen görüntülerde "saldırı esnasında binada kimin bulunduğunun” anlaşılmadığını belirtti. Federal hükümetin Berlin'de Cuma günü düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan Flosdorff, operasyon kararının IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyona üye diğer ülkeler tarafından verildiğini de sözlerine ekledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin kuzeyindeki Rakka kentinde geçen hafta sonu ABD hava kuvvetlerinin bombardımanında, mülteci yurdu olarak kullanılan bir okul binasının vurulması sonucu 33 sivilin öldüğünü duyurmuştu. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Flosdorff, olayın ABD tarafından incelenecek olmasını memnuniyetle karşıdıklarını belirtti.

Almanya, IŞİD’e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona Tornado keşif uçakları ile destek veriyor. Sözcü Flosdorff, federal orduya ait Tornadoların hedefe ilişkin fotoğrafları hava saldırısından bir gün önce ABD komutasındaki uluslararası koalisyona ilettiğini kaydetti. Ancak Flosdoff, bu fotoğrafların, bölgeye ilişkin görüntülerin sadece bir parçası olduğunu belirtti. Flosdorff, IŞİD’e karşı oluşturulan uluslararası koalisyon için sivillerin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rainer: Olay titizlikle incelensin

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Alman Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Arnold Rainer, okul binasında yaşanan bu "trajik olayın” "titizlikle incelenmesi ve yapılan hataların ortaya çıkartılması gerektiğini” söyledi. Neue Osnabrücker Zeitung'a açıklama yapan Rainer, Alman hükümetine de çağrıda bulunarak ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede izlediği stratejinin sorgulanmasını istedi. Rainer, "Bugüne kadar varolan kurallara sıkı bir şekilde uyulacağından emin olabilmeliyiz” şeklinde konuştu.

Yeşiller partisi Grup Başkanı Anton Hofreiter de okul binasına yönelik saldırının incelenmesini talep etti. Ancak Hofreiter, Alman ordusunun IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyondaki misyonuna ilişkin kuşkularına dile getirdi. Hofreiter, Berlin'de yaptığı açıklamada "Alman hükümet, sivilleri korumak için her türlü çabayı göstermeyen bir koalisyonun parçası olmamalı” dedi.

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AFP/JD/HS