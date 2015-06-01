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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümetinden Şam'a sert tepki

Alman hükümeti, Suriye yönetiminin Halep'e düzenlediği varil bombası saldırısını sert bir dille eleştirdi.

01 Haziran 2015 20:39


Alman hükümeti, Esad rejimini hafta sonu ordu birliklerinin Halep'teki yerleşim yerlerine düzenlediği ve en az 71 sivilin öldüğü varil bombası saldırıları nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, 'sivilleri hedef alan saldırılar olduğu sürece, 2011 yılından bu yana süren krize yönelik siyasi bir çözüm bulmanın imkansız olduğuna' dikkat çekti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ordu birliklerinin askeri helikopterlerden varil bombası attığını ileri sürdü. Örgüt, Halep genelinde çoğunluğu varil bombası saldırılarından olmak üzere hafta sonunda toplam 184 insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Esad rejiminin varil bombaları kullanmasının radikal grupların işine geldiğini ve bu grupların bu sayede savaşta kendilerini daha güçlenmiş hissettiklerini ifade etti. Esad yönetimi ise varil bombası kullandıklarına yönelik iddiaları kabul etmiyor.

Sınır bölgesinde çatışmalar

Türkiye-Suriye sınır bölgesinde IŞİD ile Suriyeli isyancılar arasındaki şiddetli çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, IŞİD'in muhalifleri sınır bölgesi yakınlarındaki Azaz kentinden çıkarmaya çalıştıklarını bildirdi. Burada Halep'e uzanan önemli bir tedarik rotası bulunduğu belirtiliyor.

Halep ve çevresi dört yılı aşkındır süren iç savaşta oldukça önemli bir pozisyonda yer alıyor. Kentin büyük bölümü Şam yönetimin kontrolü altındayken, kalan bazı semtleri ise isyancıların kontrolünde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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