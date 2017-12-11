Alman hükümetinden İsrail bayrağının yakılmasına tepki

Alman hükümeti ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki göstermek için hafta sonu Berlin'de düzenlenen protesto gösterilerinde İsrail bayrağının yakılmasına tepki gösterdi.

Başbakan Angela Merkel Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada antisemitizm ve her türlü yabancı düşmanlığının karşısında olduklarını söyleyerek hukuk devletinin her türlü aracı kullanılarak bu tür davranışlarla mücadele edileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki için hafta sonu Berlin Brandenburg Kapısı önü ve Neukölln'de düzenlenen protesto gösterilerinde göstericiler İsrail bayrağını ve Yahudiliğin sembolü olarak kabul edilen Davut Yıldızı'nı ateşe vermişti.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail karşıtı gösteriler sırasında sergilenen Yahudi karşıtlığının Alman hükümeti tarafından kınandığını belirtti. Sözcü bazı gösteriler sırasında İsrail devleti ve Yahudi karşıtı sloganlar atıldığını söyleyerek, bunun "utanılacak bir durum" olduğunu belirtti. Hükümet sözcüsü gösteri hakkının Yahudi karşıtı kışkırtmalar ya da şiddet eylemlerine davetiye çıkarmak anlamına gelmediğini vurguladı.

Hükümet sözcüsü Seibert'in açıklaması

İsrail'i "terör devleti" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına da değinen Seibert, açıklamaları "yanlış" ve "kabul edilemez" diye nitelendirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de Berlin'deki İsrail karşıtı gösterilerle ilgili açıklamasında, "Yahudilerin ve İsrail devletinin bu şekilde yüz kızartıcı bir yolla küçük düşürülmesi kabul edilemez" dedi.

Benzer tepkiler hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) de geldi. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas Bild gazetesine yaptığı açıklamada "antisemitizmin toplumda hiçbir şekilde yerinin olmadığını" vurguladı. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de ABD'nin kararını eleştirirken, yöneltilecek eleştirilerin hiçbir zaman İsrail bayrağını yakma ya da bunu meşrulaştırma, Yahudilere karşı nefreti körükleme ve İsrail'in varlığını sorgulama hakkı vermediğini belirtti.

Cuma akşamı Berlin Brandenburg Kapısı ve Neukölln'de düzenlenen protesto gösterilerinde polisin verdiği bilgilere göre 10 kişi gözaltına aldı. Bayrak yakılmasına ilişkin toplam 12 şikayette bulunuldu. Berlin Belediye Başkanı Michael Müller polisin suç teşkil eden tüm fiilleri incelemeye aldığını açıkladı. Alman Ceza Kanunu'na göre ulusal bayraklara ve devletlerin amblemlerine zarar vermek suç kabul ediliyor.

EPD/AFP, MY/HT

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