Alman hükümetinden Erdoğan'a Macron ve cami yanıtı

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkında yaptığı açıklamaları "Bunlar kesinlikle ve hiçbir şekilde kabul edilemez küçük düşürücü ifadeler" şeklinde değerlendirdi.

Seibert, "bunun özellikle de arka planında İslamcı bir fanatik tarafından işlenen cinayetin bulunması sebebiyle kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

Seibert, Erdoğan'ın Berlin'deki Mevlana Camii'ye yapılan polis baskınına ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi. Polisin yasalar ve hukuk çerçevesinde işini yaptığını söyleyen Seibert, "Almanya'da inancını barışçıl şekilde yaşayanlar, anayasal koruma altındadır" şeklinde konuştu.

"Yeni bir dip nokta"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bugün yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron'a yönelik açıklamalarını "saldırı" olarak nitelendirerek bu saldırıların "yeni bir dip nokta" olduğunu söylemişti.

Almanya'nın radikal İslamcılarla mücadelede Fransa ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Maas, İslamcı terörle mücadelenin ırkçılık ve İslamofobi ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan bugün de Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı.

Erdoğan, Berlin'deki camiye düzenlenen polis baskınıyla ilgili olarak Twitter hesabından "Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum" mesajını paylaşmıştı.