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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümeti üzerindeki baskı artıyor

Almanya’da muhalefet partileri, BND’nin Amerikan istihbaratına yardım ettiği iddialarının aydınlatılmasını talep etti. Siyasiler aksi takdirde hükümete karşı hukuki yollara başvurabilecekleri uyarısında bulundu.

03 Mayıs 2015 19:57


Almanya’da dış istihbarat servisi Federal Haberalma Teşkilatı BND’nin, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA’ye yıllardır Fransız hükümeti, Avrupa Komisyonu ve çeşitli Avrupalı holdingleri dinlemeye yardım ettiği iddiaları muhalefet partilerinin sert tepkisini çekti. Sol Parti ve Yeşiller'den yetkililer, “Welt am Sonntag” gazetesine açıklamalarında, BND'nin NSA için takibe aldığı ‘arama sözcüklerinin' listesini incelemeyi talep etti. Yeşiller’den Konstantin von Notz, “Şayet bu bilgiler bizimle paylaşılmazsa, hukuki yollara başvuracağız” dedi.

Sol Parti Genel Başkanı (Die Linke) Bernd Riexinger de, geçen yıllarda başbakanlıkta görev yapmış olan istihbarattan sorumlu tüm bakanların yemin ederek sorguya çekilmesi talebinde bulundu.

Spiegel'de yer alan haberde, Alman hükümetinin söz konusu listelerin paylaşılabilmesi için ABD'den izin istediği ve konuyla ilgili istişarelerin sürdüğü belirtildi.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti Başbakan Merkel’in meclis bünyesinde kurulan NSA Araştırma Komisyonu’na da ifade vermesi taleplerine karşı çıkmadı. SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, “Gerekli olduğu takdirde bu düşünülebilir, zira siyasi sorumluluğu taşıyan odur” dedi.

Muhalefet partilerinin Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonu'nda görevli üyeleri komisyonun perşembe günkü oturumuna kadar, NSA adına hangi hedeflerin izlendiği konusundaki bilgilerin kendileri ile paylaşılmasını talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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