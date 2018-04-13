Alman hükümeti Türkiye'ye silah ihracatını savundu

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Alman hükümetinin Türkiye'ye silah ve askeri malzeme ihracatına dair tutumuna ilişkin bir soru önergesi verdi. Önergede, "Türkiye'nin Suriye'deki Kürt birliklerine yönelik uluslararası hukuka aykırı operasyonunda Alman yapımı Leopard 2 tanklarının kullanıldığı” belirtilerek Alman hükümetinin Türkiye’ye silah ihracatını nasıl haklı gösterdiği soruldu.

Alman Dışişleri Bakanlığı da AfD'nin soru önergesine verdiği yanıtta Türkiye'ye silah ihracatı konusundaki kararları savundu. Dışişleri Bakanlığı’nın Cuma günü açıklanan yanıtında, Alman hükümetinin silah ihracatı konusundaki kararlarında “bir ülkeye yönelik genel bir değerlendirme yapılmadığına” dikkat çekildi.

Soru önergesine verilen yanıtta, "Çoğunlukla Alman hükümeti silah ticaretine ilişkin onaylarda her başvuruyu ve titizlikle incelenen dış siyaset ile güvenlik politikasına dair durumu gözönünde bulundurarak karar verir” ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda, insan haklarına saygı gösterilmesine özel bir önem verildiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yanıtında, silahların ülke içinde baskı kurmak için kullanılacağına dair bir şüphe doğması halinde prensip olarak silah ihracatına onay verilmediğine dikkat çekildi.

Afrin operasyonuna rağmen ihracata onay

AfD'nin "Türkiye'de insan hakları ihlallerinin devam etmesi ve saldırgan bir dış politika izlenmesine rağmen neden Türkiye’ye silah ihracatına izin verildi?” sorusuna yanıtta ise Yeşiller partili milletvekili Omid Nouripour'un soru önergesine verilen cevaba atıfta bulunuldu.

Nouripour'un önergesine Mart ayı ortasında verilen yanıtta, Türkiye'nin Afrin harekâtını başlattığı 20 Ocak'tan sonra da Alman hükümetinin NATO müttefiki Türkiye'ye milyonlarca euro değerinde askeri malzeme satışına izin verdiği ortaya çıkmıştı. Alman Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, Zeytin Dalı harekâtının başlamasından sonra Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden 20 ayrı izin alındığı belirtilmişti.

Türkiye'ye ihracat geçen yıla göre azaldı

Ancak Alman hükümetinin Sol Parti'nin sunduğu bir başka soru önergesine yanıtında ise bu yılın ilk üç ayında silah ihracatına verilen onayların sayısının bir önceki yıla göre düştüğü belirtildi. Buna göre, Alman hükümetinin yılın ilk üç ayında toplam 880 milyon euro değerinde silah ve teçhizat ihracatına onay verdiği, geçen yıl ise aynı dönemde yapılan ihracatın 2 milyar 200 milyon değerinde olduğu kaydedildi.

NATO müttefiki Türkiye'ye yapılan silah ve askeri malzeme ihracatına verilen onayların da azaldığı ve bu yılın ilk üç ayında Türkiye’ye yapılan ihracatın 9,5 milyon euro değerinde olduğu belirtildi. 2017 yılının aynı döneminde ise Türkiye'ya yapılan silah ve askeri malzeme ihracatının değeri yaklaşık 22 milyon euro olarak kaydedilmişti.

DW,KNA,dpa/JD,HS

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