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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümeti Soçi’ye "şüpheli" bakıyor

Alman hükümeti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de önerdiği Suriye konferansına şüpheyle yaklaştığını açıkladı.

24 Kasım 2017 19:07

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Berlin'de cuma günü yaptığı açıklamada "Eğer Soçi'den siyasi süreci harekete geçiren ve burada bir ilerleme sağlayan bir sonuç çıkacak olursa, biz bunu memnuniyetle karşılarız” dedi.

"Ancak şu anda şüpheliyiz” diyen Adebahr gelecek iki hafta içerisinde yapılacak farklı buluşmalarda bir ilerleme olup olmayacağına bakmak gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki iki hafta Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın öncülüğünde Cenevre'de barış müzakereleri ve Putin'in inisiyatifiyle Rusya'nın Soçi kentinde bir kongre düzenlenecek.

"Suriye muhalefetinin katılımı olumlu"

Suudi Arabistan'da da geçen günlerde Suriye muhalefetinin çeşitli kollarından oluşan bir konferans toplanmıştı.

Alman Dışişleri Sözcüsü Maria Adebahr bu toplantıda 140'tan fazla muhalefet temsilcisinin ortak bir platformda biraraya gelmesinin ve herhangi bir ön şart olmadan gelecek hafta Cenevre'deki konferansa katılacak olmasının pozitif bir işaret olduğunu söyledi.

Esad ve onu destekleyen Rusya gibi ülkelerin adım atması gerektiğini söyleyen Adebahr zor durumdaki halka insani yardımlar için blokajların kaldırılması ve Cenevre'de Birleşmiş Milletler liderliğindeki müzakerelerin işlemeye başlaması gerektiğini söyledi.

Reuters/E/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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