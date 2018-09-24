Alman hükümeti Maaßen krizinde yeni uzlaşıya vardı

Chemnitz’teki aşırı sağcı gösterilerle ilgili açıklamaları nedeniyle iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanlığından alınarak İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına getirilen Hans-Georg Maaßen’a ilişkin kriz çözüldü. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in talebi üzerine Maaßen'a ilişkin karar koalisyon ortakları tarafından hafta sonunda yeniden müzakere edildi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Başbakan Angela Merkel ile SPD lideri Nahles ile görüştükten sonra, Maaßen’ın iç istihbarat servisinin başkanlığından azledilerek müsteşarlığa atanması kararının gözden geçirildiğini ve Maaßen’ın uluslararası konularda İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel danışman olacağını açıkladı. Maaßen’ın maaşının artmayacağı da belirtildi.

Merkel, Seehofer ve Nahles'in ortak açıklamasında kararlaştırılan çözümün "derhal" uygulamaya konulacağı belirtildi. Maaßen'ın İçişleri Bakanlığında Avrupa ve uluslararası konulardan sorumlu olacağı kaydedildi. Ayrıca, Maaßen’ın müsteşar olabilmesi için İçişleri Bakanlığındaki imardan sorumlu müsteşar makamını bırakması yönünde karar verilen Gunther Adler’in makamını koruyacağı da belirtildi.

Seehofer halkın taleplerinin dikkate alındığını söylerken, koalisyonun dağılması tehlikesi konusunda ise katıldığı görüşmeler sırasında böyle bir konunun olmadığını kaydetti.

Maaßen krizi nasıl çıktı?

Hans-Georg Maaßen, Almanya'nın Chemnitz kentindeki aşırı sağcıların gösterileri sırasında yabancı gibi görünenlerin kovalanarak “sürek avına” maruz kaldığına ilişkin görüntülere kuşkuyla yaklaştığına işaret eden açıklamalarda bulunmuştu. Maaßen’ın bu açıklamaları Almanya'da tepki toplamasına rağmen, İçişleri Bakanı Seehofer Maaßen'a destek vermişti.

SDP ise Maaßen’ın iç istihbarat servisinin başkanlığından azledilmesini istemişti. Bunun üzerine koalisyon ortakları geçen hafta bir araya gelmiş ve bu toplantıdan Maaßen’ın görevinden alınması ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanması kararı çıkmıştı. Ancak Maaßen’ın müsteşarlığa atanarak terfi ettirilmesi kararı Nahles'te rahatsızlık yaratmıştı.

CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Maaßen konusunda SPD ve CSU arasındaki görüş ayrılığının neredeyse koalisyonun dağılmasına yol açacağını söylemişti. Karar, SPD'nin yanı sıra muhalefet partileri tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. Maaßen’ın müstaşarlığa getirilmesi ile SPD’li müsteşarın emekliye sevk edilecek olması da SPD içinde hoşnutsuzluk yaratmıştı.

rtr,AFP/SSB,DÇÜ

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