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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümeti doğudaki ırkçılıktan endişeli

Alman hükümetinin 3 Ekim Yeniden Birleşme Bayramı öncesinde hazırladığı rapora, doğu eyaletlerinde artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili endişeler damgasını vurdu.

21 Eylül 2016 14:45


Almanya'nın yeniden birleşmesinin 27'nci yılı vesilesiyle Alman hükümetinin hazırladığı yıllık raporda, doğu eyaletlerinde artan aşırı sağ ve yabancı düşmanı eğilimlere dikkat çekiliyor. Handelsblatt gazetesinin çarşamba günü kamuoyuna açıklanması planlanan rapordan yaptığı alıntıya göre, geçen yıl doğu eyaletlerindeki ırkçı ve yabancı düşmanı saldırı ve taciz olaylarında güçlü artış yaşandı.

Hükümet raporunda 'bu bölgelerdeki endişe verici gelişmelerin Almanya'nın doğusunda toplumsal barışı tehlikeye sokma potansiyeli taşıdığı' kaydedildi. Raporda, sığınmacıların Almanya'ya kabulüne karşı protestolarda vatandaş tepkisiyle aşırı sağcı ajitasyon formları arasındaki sınırın giderek bulanıklaştığı tespitine yer verilerek, "Sığınmacılar ve barınaklarına yönelik sayısız saldırının yanısıra Heidenau ve Freital'daki gibi şiddet olayları, yabancılara karşı giderek kökleşen nefretin sembolü haline gelmiştir" ifadesi kullanıldı.

"Ekonomiye zarar verir"

Hükümetin raporunda bu durumun doğu eyaletlerinin ekonomilerine olumsuz etkiler yapabileceği uyarısı da yer aldı. Yabancı düşmanlığı, aşırı sağcılık ve hoşgörüsüzlüğün bölgede sadece toplumsal değil, ekonomik gelişim açısından da büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, "Doğu Almanya, insanlarının kendini evinde hissettiği ve toplumsal yaşama katılabildiği dünyaya açık bir bölge olduğu sürece iyi bir kalkınma perspektifine sahip olabilecektir" ifadesi yer aldı.

Raporda, Berlin dışındaki doğu eyaletlerinde eskiden olduğu gibi şimdi de yabancı oranının çok düşük olduğuna dikkat çekilerek, "Bu, yabancı düşmanı şiddetin yabancı oranının yüksekliğiyle ilgili olmadığını kanıtlamaktadır" tespitine yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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