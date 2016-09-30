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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman hükümeti Deutsche Bank'a mesafeli

Euro Grubu, krizdeki Deutsche Bank'ın Alman devletinden yardım almadan düze çıkması gerektiğini vurgularken, Alman hükümeti bankayı kurtarma planı yaptığı yönündeki haberleri yalanladı.

30 Eylül 2016 23:15

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın durumu ile ilgili endişeler Euro Grubu'na da yansıdı. Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Deutsche Bank’ın Alman devletinin yardımı olmadan, “kendi gücü” ile düze çıkması gerektiğini vurguladı.

Alman Maliye Bakanlığı, 'Die Zeit' gazetesinde hükümetin Deutsche Bank'ı kurtarma planları üzerinde çalıştığı' yönünde çıkan haberi yalanlamıştı. Bakanlık'tan cuma günü yapılan açıklamada da Deutsche Bank ile ilgili spekülasyonlarla ilgili olarak hiçbir şekilde bilgi verilemeyeceği vurgulandı. Maliye Bakanlığı sözcüsü, 'Bakanlığın Alman finans sisteminin istikrarını kontrol edip etmediği' yönündeki soruya, bunun devletin denetleme birimlerinin yetki alanına girdiği yanıtını verdi.

"Obama ile bu konu görüşülmedi"

Alman hükümet sözcüsü ise Başbakan Angela Merkel’in ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde Deutsche Bank'ın durumu konusunun gündeme gelmediğini açıkladı.

Die Zeit gazetesi geçen çarşamba günü Alman hükümetinin Deutsche Bank’ı kurtarma planları üzerinde çalıştığı yönünde bir haber yayımlamış, Federal Maliye Bakanlığı ise haberin doğru olmadığını duyurmuştu.

Deutsche Bank yoğun baskı altında

Deutsche Bank şu sıralarda yoğun baskı altında bulunuyor. Bazı hedge fonların paralarını bankadan çekmesi üzerine hisse senetleri rekor düzeye, 9.90 euroya gerilemişti. Diğer yandan bankanın ABD'de ödemesi gereken ceza miktarında büyük bir indirime gidilmesinin rahatlama yarattığı kaydedildi. AFP haber ajansı, Amerikan Adalet Bakanlığı ile varılan anlaşma sonrasında ceza miktarının 14 milyar dolardan 5.4 milyar dolara indirildiğini bildirdi.

Medyada, karşılıksız ipotek senetleri yüzünden Amerikan makamlarıyla başı belaya giren Deutsche Bank'ın 14 milyar dolarlık para cezasına çarptırılabileceği ve bankanın ihtiyat akçesinin bu ve diğer davaların masrafını karşılamaya yetmeyeceğine dair haberler çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,rtr/ÇA,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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