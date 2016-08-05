Alman hükümeti B planına karşı



Alman hükümeti, bazı tereddütlerine rağmen Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan mülteci anlaşmasına sadık kalınmasını istiyor. Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier, Berliner Zeitung gazetesine verdiği demeçte B planına gerek olmadığını söyledi. Altmaier, mültecilerin AB'ye geçmesini önlemek amacıyla varılan anlaşmanın Türkiye'deki darbe girişimini izleyen gelişmelerden şimdilik etkilenmediğini belirtti.

"Türkiye tarafından kabul edilen ve Türkiye'ye geri gönderilen mültecilere kötü davranıldığına dair ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını" ifade eden Peter Altmaier, "şimdilik uygulamanın anlaşmada öngörüldüğü gibi devam ettiğini" söyledi.

"Şartlar yerine getirilmeli"

Peter Altmaier, Türkiye'nin, vize muafiyeti yürürlüğe sokulmadığı takdirde mülteci geri kabul anlaşmasının iptal edilebileceği şeklindeki tehdidiyle ilgili olarak da “Anlaşmanın yürürlükte kalacağı kanaatindeyim. Çünkü mülteci anlaşması Avrupa ve Almanya'nın olduğu kadar, bütün Avrupa ülkelerinden daha fazla mülteci kabul etmiş olan Türkiye'nin de menfaatinedir” dedi.

Altmaier, Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vize muafiyeti tanınabilmesi için üzerinde mutabakata varılan bütün şartların yerine getirilmesi gerektiğini ve terörle mücadele yasalarının yumuşatılmasının da bu şartlara dahil olduğunu Türkiye hükümetinin bildiğini sözlerine ekledi.

Yunanistan B planı istemişti

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, anlaşmanın gözden geçirilmesi gerektiğini ve Türkiye'de hukuk devleti kurallarına uyulmadığını söylemişti. Yunanistan da mülteci anlaşmasının Türkiye tarafından feshedilmesi ihtimaline karşı yeni bir plan hazırlanabilmesi için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunmuştu. Bir B planına ihtiyaç duyulduğunu savunan Yunanistan Göç Bakanı Yannis Muzales, "Türkiye ile mülteci anlaşması başarısızlığa uğrayabilir" demişti.