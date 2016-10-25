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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümeti: 4 Ku Klux Klan grubu faaliyette

Almanya‘da ırkçı Ku Klux Klan örgütüne mensup dört grubun faaliyet gösterdiği belirtildi. Bununla birlikte Almanya’da 2015 yılında işlenen nefret suçlarının bir önceki yıla oranla yüzde 77 artış gösterdiği bildirildi.

25 Ekim 2016 20:33

Süddeutsche Zeitung’un Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre Almanya’da ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütüne mensup dört grup faaliyet gösteriyor. Örgütün Almanya’da "çok düşük üye sayısı" olduğundan yola çıkıldığı belirtilen haberde, Ku Klux Klan örgütünün Almanya’daki aşırı sağcılar arasında çok önemli olmadığına yer veriliyor.

Federal hükümetin yanıtında bu yılın mayıs ayı içerisinde eyalet ve federal terörle mücadele birimlerinin Ku Klux Klan örgütünün faaliyetlerine yönelik operasyonlarda bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda örgütün en büyük ayinlerinden olası "haç yakma" töreni, gamalı haç taşıma ve anayasaya aykırı marşlar söylemek gibi ihbarların değerlendirdiği kaydedildi. Alman güvenlik birimlerinin 2001 yılından bu yana Ku Klux Klan örgütü ile bağlantılı 68 suç olayını kayıtlara geçtiği bildirildi.

Ku Klux Klan örgütü

Amerikan İç Savaşı sonrası ortaya çıkan örgüt siyahî karşıtı aşırı ırkçı bir örgüt olarak biliniyor. 1920’ler ve 1960’larda ABD’nin güney eyaletlerinde yükseliş gösteren örgüt, birçok kişinin acımasızca linç edilerek öldürülmesinden, siyahî, göçmen ve azınlıklara gözdağı vermeye yönelik birçok girişimden sorumlu tutuluyor.

Ayrımcılıkla mücadele eden Amerikan sivil toplum örgütü Southern Poverty Law Centers’in verilerine göre, klan ABD’de parçalanarak birçok gruba ayrıldı. Bu gruplar kısmen biri birlerine karşı mücadele ediyor. ABD’de bu gruplara mensup 5 ile 8 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Almanya’da endişe verici ırkçılık

Bununla bilirlikte Almanya’da ırkçılıkla ilgili bir başka rapor endişe uyandırdı. Federal hükümet tarafından yapılan vatandaş anketlerinin sonuçlarına göre Almanya’da yabancı düşmanlığı ve nefret suçları ciddi oranda artış gösterdi. "Gut Leben in Deutschland" adlı anketin sonuçlarının değerlendirildiği rapora göre 2015 yılında Almanya’da 10 bin 373 nefret suçu işlendi. Farklı siyasi görüş, ulus, ten rengi ve din mensuplarına yönelik saldırılar böyle bir önceki yıla oranlar yüzde 77 oranında artış göstermiş oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

Afpd, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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