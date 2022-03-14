Alman hükûmet kaynağı: Berlin, F-35 savaş uçağı alma kararı verdi

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Almanya'nın ABD'den Lockheed Martin yapımı F-35 beşinci nesil savaş uçağı almaya prensipte karar verdiği belirtildi.

Reuters'a konuşan bir hükümet kaynağı, Almanya'nın F-35'leri eskimeye başlayan Tornado savaş uçakları yerine kullanmaya başladığını belirtti.

Almanya'nın filosunda potansiyel bir savaşta nükleer bomba taşıma kapasitesi sadece Tornado savaş uçaklarında bulunuyor. Almanya hava kuvvetleri, 1980'den bu yana kullandığı Tornadoları 2025 ile 2030 arasında kademeli olarak kullanmayı bırakmayı planlıyor.

Şubat başında bir Alman savunma kaynağı, Berlin'in F-35 alma kararı vermeye hazır olduğunu söylemiş, ancak henüz kesin bir karar verilmediğini belirtmişti.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle beşinci nesil savaş uçağı F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı.