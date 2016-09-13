Alman hukukçulardan Türkiye'ye eleştiri



Alman Hukukçular Kurulu'nun Almanya'nın Essen kentinde düzenlediği kongrede, Almanya federal hükümeti, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi "Türkiye'de hukuk devleti prensiplerinin korunması, yargı bağımsızlığının ve insan haklarının güvence altına alınması için Türkiye'ye nüfuz etmeye" çağrıldı.

Kurul tarafından kabul edilen karar tasarısında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaklaşık 80 bin kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığına veya işine son verildiğine dikkat çekildi. Ayrıca yaklaşık 35 bin kişinin ise geçici olarak gözaltına alındığı vurgulandı.

Metinde, "Birbiri ile örtüşen haberlere göre, yaklaşık 3 bin 500 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı. Temmuz ayı sonu itibariyle onlardan bin 600'ü hapisteydi" denildi. Söz konusu kişilerin mal varlıklarına da el konulduğu belirtildi. Alman Hukukçular Kurulu'nun karar tasarısında, "Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından darbeye iştirak etmekle suçlanan kişilere yönelik olarak idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi ve geriye dönük olarak uygulanması gündeme getirildi" denildi.

"İnsan hakları tehdit altında"

Kurul hukukçuların gözaltına alınması, mal varlıklarına el konulması ve işten çıkarılması gibi uygulamalarla 'üçüncü erk' olan yargının sistematik olarak devre dışı bırakıldığını belirtti. Bu sürecin "hukuk devletini etkisiz hale getirdiğini ve vatandaşların hukukun üstünlüğüne duyduğu güveni zedelediği" ifade edildi.

Bu şekilde "temizlenen" yargının artık gerektiği takdirde hukuku hükümetin iradesi dışında uygulama yetisini kaybettiğini belirten Alman Hukukçular Kurulu Yönetim Kurulu açıklamasında "Alman Hukukçular Kurulu Türkiye'de insan hakları, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu bütün gücüyle vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 bin üyesi bulunan Alman Hukukçular Kurulu, düzenli olarak düzenlediği kongrelerle Almanya'da yasal değişikliklerin bilimsel altyapısını ele alıyor. Kurulun kongresi son olarak 71'inci kez Essen'de düzenlendi.