Almanya’da yaşayan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve hakkında MİT TIR'larının durdurulması davası nedeniyle yakalama kararı olan Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya gerçekleştireceği ziyarette kendisine Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını söyledi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Dündar'a seslenerek, "Alman korumasında...İstediğin kadar okkalı sorular sor. Asla kahraman olamazsın!" dedi.

TIKLAYIN - Can Dündar, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde soru sormayı planlıyor

Ahmet Hakan'ın "Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Can Dündar, Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru sormayı planlıyormuş.

Fırsatını bulacakmış ve Erdoğan’ın gözünün içine bakarak...

Türkiye’deki tutuklu gazeteciler hakkında soru soracakmış.

Böbürlenerek söylüyor bunu Can Dündar.

Bir kahramanlık destanı yazacakmış gibi...

Bir yiğitlik gösterisi yapacakmış gibi...

Can Dündar’a sadece şunu söylemek isterim:

- Alman korumasında...

- Alman kucağında...

- Alman himayesinde...

- Alman mandasında...

İstediğin kadar okkalı sorular sor.

Asla kahraman olamazsın!

Asla yiğit olamazsın!"

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